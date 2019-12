Amore e libertà, l'energia della comunità di accoglienza di don Galloni

(Nella foto in alto: don Matteo Galloni nella sua comunità in Congo)

C’è un luogo di pace, di voglia di giustizia e di libertà nel cuore della Toscana. Un luogo di accoglienza e di amore che custodisce, ormai dal 1988, i bambini italiani e stranieri rimasti soli, i più piccoli tra i vulnerabili di questo mondo. Quest’oasi di speranza, ispirata dai più alti valori del Vangelo, della Costituzione italiana (gli stessi portati avanti da don Lorenzo Milani), si chiama Associazione Amore e Libertà onlus (Amlib) ed è nata dalla volontà e determinazione di don Matteo Galloni, sacerdote della diocesi di Firenze, figlio di Giovanni, già ministro e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. La missione di don Matteo è quella di restituire vita, amore, dignità e diritti ai giovani, agli adolescenti e ai bambini che per qualche ragione sono stati privati dei propri genitori o non li hanno mai avuti perché abbandonati dalla loro nascita.

Siamo in un luogo di magica bellezza, tra il Monte Acuto che ospita l’imponente Monastero della Certosa (costruito da Niccolò Acciaiuoli, gran siniscalco del regno di Napoli nel 1341) alla confluenza del fiume Ema con il Greve, tra il Comune di Firenze e quello di Impruneta. Un intreccio di confini geografici che custodisce una realtà predisposta ad abbattere ogni confine umano, in particolare quello che impoverisce e rende meno liberi gli individui.

La festa dell’Immacolata per Don Matteo è stata l’occasione migliore per parlare di giustizia e libertà, dando seguito alla richiesta di papa Francesco e del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, di portare le istituzioni più vicine ai cittadini per favorire il dialogo tra loro. Con questo proposito, uomini delle istituzioni si sono incontrati per parlare di giustizia e libertà in questo nostro tempo: c’erano il presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, il vicepresidente del Csm David Ermini, la vice sindaca di Firenze Cristina Giachi e il sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei, il presidente del Consiglio regionale della Toscana,Eugenio Giani e Maurizio Mancianti, presidente dell’Associazione Italia-Usa. Ad ascoltarli ragazzi, bambini, educatori della comunità di accoglienza e tantissime altre persone che interagiscono con il mondo del volontariato.

Don Matteo ha iniziato così il dibattito:

“Perché siamo qui, questo pomeriggio? Sono tante le motivazioni, penso che la più importante sia che, vedendo la situazione attuale in cui versa il nostro Paese, l’Occidente e il mondo intero, sia necessario prendere del tempo non solo per fermarsi a pensare, riflettere, meditare, ma per cercare il senso profondo, il perché delle cose, delle persone, del nostro vissuto e di tutto quello che facciamo. Mio padre ripeteva spesso che era importante essere persone di pensiero e di azione. Da oltre 30 anni la nostra comunità lotta e si batte per cercare di sconfiggere tante forme di ingiustizia e di povertà, soprattutto quelle di cui portano il peso e per cui pagano il prezzo maggiore i bambini ei giovani privi del sostegno delle famiglie di origine”.

Marilena Rizzo ha poi parlato dei progetti che il Tribunale di Firenze sta portando avanti, come ad esempio “la messa alla prova”, che evita la reclusione di coloro che hanno commesso i reati più lievi, a volte anche in giovane età, e che tramite questa occasione possono prendere più coscienza dell’errore commesso e allo stesso tempo interagire positivamente con la società civile in una maniera più educativa, con risultati sicuramente migliori per l’individuo rispetto alla detenzione. E' un modo di evitare il contatto con il carcere, svolgendo attività socialmente utili all’interno delle realtà sociali, sotto la supervisione della magistratura, dei servizi sociali e delle associazioni e fondazioni che operano nella società civile. Perché uno dei grandi problemi attuali del nostro Paese è proprio la perdita della cultura e della conoscenza dei valori sociali di cui la Costituzione Italiana è meravigliosamente ricca.

Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini ha ribadito la necessità di accorciare la distanza tra istituzioni e società e il compito istituzionale di dialogare con le nuove generazioni, trasmettendo loro cultura e memoria. Ha ricordato Vittorio Bachelet, vicepresidente del Csm prima di essere ucciso dalle Brigate Rosse 40 anni fa, sulle scale dell’Università La Sapienza. “Dobbiamo sapere innanzi tutto chi siamo e conoscere il percorso democratico che abbiamo intrapreso nella storia per essere ciò che siamo oggi. La nostra costituzione ha subito tanti attentati nel corso dei suoi 75 anni di storia e per custodirla e preservare i diritti che riusciamo ad avere oggi, bisogna conoscere la nostra storia.”, ha spiegato Ermini.

La comunità Amore e Libertà nasce nel 1988 su iniziativa di don Galloni e di Francesca Termanini. Da quel momento, insieme ad altre persone intente a condividere la stessa spiritualità, accoglie i primi bambini. Ad oggi sono 402 gli ospiti grandi e piccoli accolti a Firenze nella Comunità che dal 1997 opera anche in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha dato vita ad una scuola per fronteggiare il problema dell’analfabetismo che colpisce oltre 62 milioni di persone nel Paese africano. Così, a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, viene costruita L’Ėcolé de la Liberté che attualmente fornisce istruzione a 900 bambini dalla scuola materna alla scuola superiore e ad oggi ha formato 11.000 persone. Gli inserimenti degli orfani in famiglie affidatarie sono circa 80.

“Abbiamo fame e sete di giustizia, ma anche di libertà, e la vera libertà passa attraverso la coscienza della propria dignità e di quella degli altri. Ecco perché il mondo della giustizia e la comunità civile si sono incontrate oggi e questo è il primo dei vari dibattiti che vogliamo promuovere all’interno della nostra associazione”, spiega così l’iniziativa cncludendo un pomeriggio da non dimenticare don Matteo Galloni.