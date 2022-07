Vince Desiati con i suoi Spatriati che cercano rifugio (anche) nei riti

Confermando tutti i pronostici della vigilia, Mario Desiati con il romanzo Spatriati (Einaudi) si è aggiudicato il premio Strega con 166 voti, in un’edizione sui generis perché in finale sono arrivati sette titoli e non cinque. Desiati, che era arrivato in finale anche nel 2011 con Ternitti (Mondadori), ha lasciato il secondo classificato Claudio Piersanti (Quel maledetto Vronskij, Rizzoli) a 90 voti.

Lo scrittore pugliese, 45 anni, è nato a Locorotondo e vive tra la sua Martina Franca, nella Valle d'Itria, Roma e Berlino. Dal suo romanzo Il paese delle spose infelici è stato tratto il film omonimo. Così ha commentato la vittoria subito dopo la proclamazione: «Ho deciso di aprire la bottiglia dello Strega (il rito che spetta a ogni vincitore subito dopo la vittoria, ndr) in Puglia perché voglio dedicare questo riconoscimento a Mariateresa Di Lascia, pugliese come me, che vinse questo Premio nel 1995 ma non potè ritirarlo perché morì prima, al mio amico Alessandro Leogrande, e a tutti i lavoratori dell'editoria italiana. Non basta la passione ci vuole un contratto vero».

All’uscita del libro Antonio Sanfrancesco lo aveva recensito sulle pagine di Famiglia Cristiana definendolo bello (4 stelle).