Il Papa annuncia un anno speciale per la famiglia

La famiglia al centro. Papa Francesco lo ricorda nell'Angelus della prima domenica dopo Natale che ci fa guardare alla famiglia di Nazaret come modello. E annuncia un "anno speciale dedicato alla Famiglia, che sarà inaugurato il 19 marzo e si concluderà con la celebrazione del X incontro mondiale della Famiglie previsto a Roma nel 2022".

Francesco ricorda le tre parole che sempre devono regnare per l'armonia familiare: permesso, per non essere invadenti, grazie, per dirsi reciprocamente quanto si apprezza il lavoro l'uno dell'altro, scusa, quando si fa qualcosa che non va. E poi, sottolinea ancora, non andare mai a dormire prima di aver fatto pace, se si è avuto un litigio, "perché la guerra fredda del giorno dopo è terriile".

Il Papa ricorda che "è bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Proprio per questo, perché è quella di Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, in cui tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione" Per questo, "a imitazione della Santa Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso richiede di essere fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà sperimentare una sincera comunione quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Al tempo stesso, trova l’energia spirituale di aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fratelli, alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi; la famiglia evangelizza con l’esempio di vita".

E se è vero che qualche volta si litiga è anche vero che, se c'è davvero un amore serio e profondo allora si potranno superare le divergenze. La famiglia di Nazaret, insiste il Papa ci propone "l’ideale dell’amore coniugale e familiare, così come è stato sottolineato nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia". Ed è proprio per ricordare il quinto anniversario della sua promulgazione che il Papa indice un Anno speciale. "un anno di riflessione che sarà un’oppurtunità per proseguire il percorso sinodale che ha portato alla sua pubblicazione". Si approfondiranno "i contenuti del documento Amoris laetitia, attraverso proposte e strumenti pastorali. Essi saranno messi a disposizione delle comunità ecclesiali e delle famiglie, per accompagnarle nel loro cammino. Fin d’ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso dell’Anno e che saranno coordinate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita". Francesco affida "alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo" e intanto prega per le famiglie "che in questi mesi hanno perso un congiunto o sono state provate dalle conseguenze della pandemia. Pesno anche ai medici, agli infermieri, e a tutto il personale sanitario il cui grande impegno in prima linea nel contrasto alla diffusione del virus ha avuto significativi ripercussioni sulla vita familiare".