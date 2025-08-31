Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
domenica 31 agosto 2025
 
Angelus
 

Papa Leone. «Taccia la voce delle armi e si alzi quella della fraternità»

31/08/2025  Il Pontefice prega per le vittime della guerra e per i migranti morti in mare. Poi prolunga fino al 4 ottobre le celebrazioni per la Giornata del creato

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

«La voce delle armi deve tacere mentre deve alzarsi la voce della fraternità e della giustizia». Papa Leone prega perché torni la pace in Ucraina, dove «purtroppo la guerra continua a seminare morte e distruzione». Chiede che cessi immediatamente il fuoco e che i «responsabili rinuncino alla logica della armi e imbocchino la via della pace con il sostegno della comunità internazionale». Prega per le vittime della strage nella scuola del Minnesota e per i migranti che hanno perso la vita nel naufragio lungo le coste della Mauritania.  «Ero straniero e mi avete ospitato», sottolinea ricordando che ogni giorno ovunque nel mondo chi cerca condizioni di vita migliore finisce per perdere la vita. E poi, nel sottolineare lìimportanza della Giornata mondiale per il creato che si celebra il due settembre decide di prolungarla fino al 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi che, proprio 800 anni fa, compose il cantico delle creature.

Prima aveva spiegato che «non è facile stare a tavola invito assieme, eppure questo «allarga lo spazio del cuore e farsi ospiti chiede l’umiltà di entrare nel mondo altrui». Papa Leone spiegando il Vangelo della domenica che narra l’invito a pranzo di Gesù da parte del capo dei farisei sottolinea che «una cultura dell’incontro si nutre di questi gesti che avvicinano», spiega Prevost. «Incontrarsi non è sempre facile. L’Evangelista nota che i commensali “stavano a osservare” Gesù, e in genere Lui era guardato con un certo sospetto dai più rigorosi interpreti della tradizione». L’incontro avviene e Gesù «si fa ospite davvero, con rispetto e autenticità. Rinuncia a quelle buone maniere che sono soltanto formalità per evitare di coinvolgersi reciprocamente. Così, nel suo stile proprio, con una parabola, descrive ciò che vede e invita chi lo osserva a pensare. Ha infatti notato che c’è una corsa a prendere i primi posti. Questo succede anche oggi, non in famiglia, ma nelle occasioni in cui conta “farsi notare”; allora lo stare insieme si trasforma in una competizione».

Il Papa invita a riflettere su come «spesso riduciamo la vita a una gara, a come diventiamo scomposti per ottenere qualche riconoscimento, a come ci paragoniamo inutilmente gli uni agli altri». Allora meglio «fermarci a riflettere, lasciarci scuotere da una Parola che mette in discussione le priorità che ci occupano il cuore: è un’esperienza di libertà. Gesù ci chiama alla libertà».

E poi sottolinea che nel Vangelo si usa «la parola “umiltà” per descrivere la forma compiuta della libertà. L’umiltà, infatti, è la libertà da sé stessi. Essa nasce quando il Regno di Dio e la sua giustizia hanno veramente preso il nostro interesse e ci possiamo permettere di guardare lontano: non la punta dei nostri piedi, ma lontano! Chi si esalta, in genere, sembra non avere trovato niente di più interessante di sé stesso, e in fondo è ben poco sicuro di sé stesso. Ma chi ha compreso di essere tanto prezioso agli occhi di Dio, chi sente profondamente di essere figlio o figlia di Dio, ha cose più grandi di cui esaltarsi e ha una dignità che brilla da sé stessa. Essa viene in primo piano, sta al primo posto, senza sforzo e senza strategie, quando invece di servirci delle situazioni impariamo a servire».

E, dunque, si augura che la «Chiesa sia per tutti una palestra di umiltà, cioè quella casa in cui si è sempre benvenuti, dove i posti non vanno conquistati, dove Gesù può ancora prendere la parola ed educarci alla sua umiltà, alla sua libertà». Una casa di cui Maria «è veramente la Madre».

 

 

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 