Papa Leone. «Taccia la voce delle armi e si alzi quella della fraternità»

«La voce delle armi deve tacere mentre deve alzarsi la voce della fraternità e della giustizia». Papa Leone prega perché torni la pace in Ucraina, dove «purtroppo la guerra continua a seminare morte e distruzione». Chiede che cessi immediatamente il fuoco e che i «responsabili rinuncino alla logica della armi e imbocchino la via della pace con il sostegno della comunità internazionale». Prega per le vittime della strage nella scuola del Minnesota e per i migranti che hanno perso la vita nel naufragio lungo le coste della Mauritania. «Ero straniero e mi avete ospitato», sottolinea ricordando che ogni giorno ovunque nel mondo chi cerca condizioni di vita migliore finisce per perdere la vita. E poi, nel sottolineare lìimportanza della Giornata mondiale per il creato che si celebra il due settembre decide di prolungarla fino al 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi che, proprio 800 anni fa, compose il cantico delle creature.

Prima aveva spiegato che «non è facile stare a tavola invito assieme, eppure questo «allarga lo spazio del cuore e farsi ospiti chiede l’umiltà di entrare nel mondo altrui». Papa Leone spiegando il Vangelo della domenica che narra l’invito a pranzo di Gesù da parte del capo dei farisei sottolinea che «una cultura dell’incontro si nutre di questi gesti che avvicinano», spiega Prevost. «Incontrarsi non è sempre facile. L’Evangelista nota che i commensali “stavano a osservare” Gesù, e in genere Lui era guardato con un certo sospetto dai più rigorosi interpreti della tradizione». L’incontro avviene e Gesù «si fa ospite davvero, con rispetto e autenticità. Rinuncia a quelle buone maniere che sono soltanto formalità per evitare di coinvolgersi reciprocamente. Così, nel suo stile proprio, con una parabola, descrive ciò che vede e invita chi lo osserva a pensare. Ha infatti notato che c’è una corsa a prendere i primi posti. Questo succede anche oggi, non in famiglia, ma nelle occasioni in cui conta “farsi notare”; allora lo stare insieme si trasforma in una competizione».

Il Papa invita a riflettere su come «spesso riduciamo la vita a una gara, a come diventiamo scomposti per ottenere qualche riconoscimento, a come ci paragoniamo inutilmente gli uni agli altri». Allora meglio «fermarci a riflettere, lasciarci scuotere da una Parola che mette in discussione le priorità che ci occupano il cuore: è un’esperienza di libertà. Gesù ci chiama alla libertà».

E poi sottolinea che nel Vangelo si usa «la parola “umiltà” per descrivere la forma compiuta della libertà. L’umiltà, infatti, è la libertà da sé stessi. Essa nasce quando il Regno di Dio e la sua giustizia hanno veramente preso il nostro interesse e ci possiamo permettere di guardare lontano: non la punta dei nostri piedi, ma lontano! Chi si esalta, in genere, sembra non avere trovato niente di più interessante di sé stesso, e in fondo è ben poco sicuro di sé stesso. Ma chi ha compreso di essere tanto prezioso agli occhi di Dio, chi sente profondamente di essere figlio o figlia di Dio, ha cose più grandi di cui esaltarsi e ha una dignità che brilla da sé stessa. Essa viene in primo piano, sta al primo posto, senza sforzo e senza strategie, quando invece di servirci delle situazioni impariamo a servire».

E, dunque, si augura che la «Chiesa sia per tutti una palestra di umiltà, cioè quella casa in cui si è sempre benvenuti, dove i posti non vanno conquistati, dove Gesù può ancora prendere la parola ed educarci alla sua umiltà, alla sua libertà». Una casa di cui Maria «è veramente la Madre».