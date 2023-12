«Preghiamo per la pace, lottiamo per la pace». Papa Francesco ricorda Santo Stefano, il primo martire e, con lui, anche i martiri di oggi. Chiede di guardare a quanti «lottano pacificamente per la giustizia, per la libertà religiosa» e auspica l’intercessione del primo martire a favore «dei popoli straziati dalla guerra».

«I media», dice il Pontefice, «ci mostrano cosa produce la guerra: un deserto di morte, mentre i popoli vogliono la pace».

C’è bisogno di conversione, come accadde per Saulo che, da persecutore divenne il grande apostolo. E lo fece per la grande testimonianza di Stefano, dal suo sangue germoglio il seme della fede. «Pensiamo un momento a questa scena», dice papa Francesco descrivendo il racconto della lapidazione del primo martire quando, di fronte alla testimonianza di fede di Stefano si scatena «l’ira dei suoi avversari, che lo uccidono lapidandolo senza pietà. Tutto accade davanti a un giovane, Saulo, zelante persecutore dei cristiani, che fa da “garante” dell’esecuzione». Ecco i due giovani, «Saulo e Stefano, il persecutore e il perseguitato. Tra loro sembra esserci un muro impenetrabile, duro come l’integralismo del giovane fariseo e come le pietre lanciate contro il condannato a morte. Eppure, al di là delle apparenze, c’è qualcosa di più forte che li unisce: attraverso la testimonianza di Stefano, infatti, già il Signore sta preparando nel cuore di Saulo, a sua insaputa, la conversione che lo porterà a essere un grande Apostolo. Stefano, il suo servizio, la sua preghiera e la fede che annuncia, il suo coraggio e soprattutto il suo perdono in punto di morte, non sono vani». Perché, ancora oggi, «il sangue dei martiri è seme dei cristiani. Sembrano concludersi nel nulla, ma in realtà il suo sacrificio lancia un seme che, correndo in direzione opposta ai sassi, si pianta, in modo nascosto, nel petto del suo peggiore rivale».

Infine Francesco sottolinea che «oggi, duemila anni dopo, purtroppo vediamo che la persecuzione continua, c’è persecuzione ai cristiani: ancora ci sono – e sono tanti – quelli che soffrono e muoiono per testimoniare Gesù, come c’è chi è penalizzato a vari livelli per il fatto di comportarsi in modo coerente col Vangelo, e chi fatica ogni giorno a rimanere fedele, senza clamore, ai propri buoni doveri, mentre il mondo se ne ride e predica altro. Anche questi fratelli e sorelle possono sembrare dei falliti, ma oggi vediamo che non è così. Adesso come allora, infatti, il seme dei loro sacrifici, che sembra morire, germoglia e porta frutto, perché Dio attraverso di loro continua a operare prodigi, a cambiare i cuori e a salvare gli uomini».