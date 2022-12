Antonino vince il Premio Mia Martini

Si è conclusa la 28a edizione del Premio Mia Martini, un'edizione che ha visto la partecipazione di tanti ospiti al teatro comunale di Cittanova (Reggio Calabria). Nel corso della serata finale, Antonino, trionfatore ad Amici 2004 e che in questi anni si è costruito una solida carriera anche all'estero, oltre ad aver vinto Tale e Quale Show 2022, ha ricevuto il Premio Mia Martini 2022 con la seguente motivazione: “A volte anche i talent danno spazio a chi va oltre la moda. La Voce, la Passione ed il cuore sono le tre componenti che hanno sempre contraddistinto il mondo artistico di Mimì e di chi quest’anno ha vinto il Premio Mia Martini 2022.”

Il premio presentato da Veronica Maya ha avuto grandi momenti di emozione, tra cui quando è stato mandato in onda un filmato che ritraeva prima Mia Martini mentre cantava “Se mi sfiori” e poi Mango, nell'interpretazione dello stesso brano di cui è autore, a cui quest’anno e andato il premio alla memoria.

Per la sezione emergenti al primo posto La Luna. al secondo I Gemini e al terzo Phebo, premio della critica Shard. Per le Nuove Proposte ha vinto Lapard, al secondo posto Domenico Gallo e al terzo posto Fabio Vitolo, mentre Sara Grieco ha vinto il premio della Critica. Zelo ha ricevuto il premio Giancarlo Bigazzi, invece ha ricevuto il premio speciale Radio Medua Samà Giulia. Nella categoria Una Voce per Mimì ha vinto Gaetano Puca.

La giuria era composta: Franco Fasano direttore artistico, Roberta Bonanno, Filippo Broglia, il tenore Francesco Malapena, Cettina Nicolosi presidente del Conservatorio di Reggio Calabria. Sono saliti sul prestigioso palco, progettato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, come ospiti: Mimmo Cavallaro, Lucia Cassini, Melania Guerrisi, Mimmo Cavallo, Fabi, Mis Moi, Trio Italico. Tante

le dirette radio durante il periodo dell’evento, condotte da Uragano Meri, Carmen Novaldi, Simona Caruso, non sono mancate ogni sera dei collegamenti esterni con dei personaggi dello spettacolo, a cura del giornalista Santo Pirrotta: Giulia Salemi (opinionista GF, influencer), Deborah Iurato (cantautrice), Arisa (cantante). Parole di ringraziamento dal sindaco di Cittanova Francesco Cosentino al regista Nino Romeo per aver scelto Cittanova per ospitare la fase conclusiva del premio Mia Martini 2022.

L’associazione Cultura e Spettacolo con sede a Bagnara Calabra,organizzatrice del premio, la mattina del 25 novembre giornata internazionale contro la violenza alle donne, nell’ambito del premio, ha organizzato in collaborazione con il liceo Fermi di Bagnara, l’incontro “IO AMO”, in cui Franco Fasano prendendo spunto dal titolo di un brano da lui scritto (titolo anche del suo libro) ha salutato e intrattenuto i 400 giovani di Bagnara -Villa S.G. – S. Eufemia, raccontando l’amore, unica “arma” che può contrastare la violenza.

I premi sono stati realizzati dall'orafo Michele Affidato. L'evento è stato patrocinato dalla Regione Calabria - assessorato alla cultura, Comune di Cittanova, SIAE, Nuova IMAIE. La scenografia è stata progettata dallo scenografo Mario Carlo Garrambone.