Antonio è stato ucciso perchè era indifeso

C’è aria di festa nelle nostre città. È Natale. Dio si fa accanto ad ognuno di noi. Ne avvertiamo il fascino, ne sentiamo il profumo, il mistero. Coviamo dentro il desiderio di essere migliori, la nostalgia di non aver sempre fatto cose belle, la promessa di impegnarci per un futuro migliore. Natale è anche aria di famiglia, amici ritrovati, voglia di stare insieme, nonostante la paura di questa pandemia che ci è caduta addosso e che non riusciamo a debellare. È Natale per tutti. In Campania, come altrove, la tradizione, da secoli, tra l’altro, detta anche il rigido menù. Pesce, si mangia soprattutto pesce; ed ecco le pescherie affollarsi come non mai. I clienti fanno le fila. I pescivendoli non dormono, fanno “ le nottate” per far fronte alle richieste. C’è vita, la stessa vita che gli artisti napoletani del passato hanno trasportato sul presepe. Non è come comprare in un supermercato, no; è molto altro, è un parlare, scegliere, commentare, lamentarsi dei prezzi, “litigare” con il pescivendolo da sempre conosciuto e che è ormai un amico. L’aria del Natale esce dalle chiese per riversarsi nelle strade anche sui lontani, su quei cristiani di antica data che magari hanno smarrito “l’evento” ma non l’atmosfera che si sviluppa attorno. A Boscoreale, centro del Vesuviano, Antonio Morione sta lavorando sodo, mani nell’acqua, piedi congelati. Non immagina, non può immaginare, che quelle sono le sue ultime ore su questa terra tormentata e bella. Non è un ingenuo, Antonio, sa bene che mentre vende il pesce e scherza con i clienti, deve essere guardingo: in questi giorni di festa, bande di rapinatori vanno in giro alla ricerca della preda. Lo sa Antonio, lo sappiamo – purtroppo - tutti. E, infatti, la rapina avviene. In mezzo alla gente terrorizzata, un uomo scende dall’auto e, pistola in pugno, pretende il denaro della cassa.

Antonio è un giovane coraggioso. Non ci sta. Non è giusto che il sudore della sua fronte e quella dei familiari debba finire nelle tasche di questi delinquenti che stanno affossando la Campania. Non è giusto che finanche a Natale, nei nostri paesi si debba uscire di casa con la paura di finire ammazzati. Non è giusto che i poveri commercianti vengano schiacciati dalle esose richieste della camorra di pagare “il pizzo”, dalla pandemia, dai rapinatori. Antonio reagisce, con un coltello taglia una gomma dell’auto con i complici a bordo. Il rapinatore spara. Scene di panico. La gente, come impazzita, urla, scappa. Nella pescheria dove pochi minuti prima c’era l’allegria arriva il terrore. Antonio viene colpito. Prima di giungere in ospedale, a soli 41 anni, Antonio, muore. All’antivigilia di Natale, un onesto cittadino, muore. E la festa in casa sua, a Boscoreale e dintorni si trasforma in lutto. La pescheria tira giù la saracinesca. A Boscoreale hanno perso la voglia di festeggiare. I testimoni presenti alla sparatoria sanno di aver corso il rischio di finire ammazzati. Le vittime innocenti della malavita, organizzata o meno, non si contano. Poche ore prima, all’esterno di un bar a Fuorigrotta, era stato colpito un uomo mentre parlava con un amico. Versa in gravissime condizioni. L’amico e gli avventori del bar sono vivi per miracolo.

Ma di questi “miracoli”, che miracoli non sono, la gente è stanca. Stiamo chiedendo da anni che, come in ogni città, i nostri centri siano sorvegliati dalle telecamere e che i Vigili urbani operanti per le strade siano dello stesso numero che la legge prevede, uno per ogni 600 abitanti. A Caivano, invece, per fare qualche esempio, su 64 ce ne sono solo 10; ad Arzano ne mancano 30. Villa Literno, addirittura, può contare su un solo vigile. Per mettere in sicurezza questi centri ed evitare che si finisca uccisi anche a Natale, occorre partire da qui. Le caserme di carabinieri e polizia debbono essere potenziate. Occorre più personale, giovane, intelligente, preparato, ma soprattutto fornito di mezzi adeguati. Per il caro Antonio la preghiera che il Signore lo abbia in gloria. Alla sua famiglia e al paese di Boscoreale l’abbraccio più sincero.

(nella foto, omaggi floreali davanti alla saracinesca della pescheria di Antonio Morione)