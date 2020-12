Antonio Polito: «Per ripartire dopo la pandemia abbiamo bisogno di San Benedetto»

Un diario di viaggio dove s’intrecciano riflessioni personali, considerazioni storiche e di spiritualità e analisi politiche che non riguardano le trame di partito ma il ruolo delle classi dirigenti alla guida del Paese e di ciò che occorre per proseguire il cammino, insieme, dopo la pandemia. Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, torna in libreria con Le regole del cammino – In viaggio verso il tempo che ci attende (Marsilio, pp. 176, € 17). Lo scorso giugno, terminato il lungo lockdown che speravamo fosse anche l'ultimo, Polito ha percorso il Cammino di San Benedetto, da Norcia a Montecassino, in compagnia di tre compagni d’eccezione: il Prete (mons. Liberio Andreatta), la Collega (Franca Giansoldati, vaticanista del Messaggero) e il Professore (il senatore Gaetano Quagliarello). «Volevo tornare a camminare dopo la reclusione imposta dalla pandemia», racconta, «dopo aver scritto un articolo su Sette sull’importanza della “passoterapia” è nata l’idea, insieme ai miei compagni di viaggio, di percorrere il Cammino di San Benedetto, che è piuttosto recente, visto che è stato tracciato dieci anni fa, e non è un itinerario turistico ma un Cammino vero, denso di storia e cultura».

Perché ha scelto proprio San Benedetto?

«È il Patrono d’Europa ed è stato un costruttore di civiltà quando quella romana era collassata e finita a causa dell’evento storico che provocò la fine dell’Impero Romano. Tutto sommato noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che segna la fine di un’epoca, abbiamo bisogno di costruttori che tengano vivi i semi migliori della civiltà precedente e li trapiantino in quella successiva. I monaci fecero esattamente questo: presero i semi del Cristianesimo e li trapiantarono in un’epoca nuova. L’Europa, come dice Fernand Braudel, è nata attorno ai pellegrinaggi e ai monasteri che furono università e accademie di studio che accumularono un patrimonio culturale e d’idee al quale attinse a piene mani l’Umanesimo. I cristiani tra quelle rovine agirono da minoranza creativa con grande efficacia».

Perché la Regola benedettina è importante anche per noi oggi?

«Il Santo indica un modello di vita comunitaria e, con grande realismo, organizza anche quei monaci che magari preferivano l’ascetismo solitario. Nella Regola, ad esempio, critica i girovaghi che andavano in giro a fare confusione e promuove il cenobio come forma comunitaria di monachesimo. Il Santo indica chiaramente che bisogna avere una meta e un ordine mentale, che per stare insieme come comunità servono regole precise e condivise di convivenza, diritti e doveri. È un’indicazione di metodo preziosissima per affrontare il cammino di rinascita personale e comunitaria al quale siamo chiamati noi oggi».

Oggi le regole non sono ben viste.

«È vero ma la pandemia ci ha insegnato che i doveri nei confronti degli altri sono tornati ad essere importanti e decisivi dopo una lunga fase storica nella quale in Occidente abbiamo pensato che la libertà fosse una liberazione da ogni dovere e legame d’interdipendenza. Abbiamo concepito la libertà come una progressiva liberazione da tutti questi vincoli e oggi ci troviamo davanti al problema di ricostruire un giusto equilibrio tra libertà individuale e benessere comune. Il tema comunitario che la Regola benedettina ripropose con grande forza ha consentito di costruire sopra un movimento come il monachesimo che nel Medioevo farà cose strepitose, dai Cistercensi fino agli Ordini minori».

Qual è stato il senso di questo pellegrinaggio?

«Che bisogna rimettersi in cammino, come singoli e come comunità. Non sono sicuro che lo faremo con tanta agilità, ci stiamo anchilosando dopo questo lungo tempo d’immobilità, non solo fisica. Molti di noi stanno perdendo la voglia di camminare, ci sono persone da mesi che sono costrette a vivere di assistenza pubblica, tanti anziani che non escono più di casa».

Nove tappe e altrettanti spunti. Cosa può suggerire l’Italia minore che ha attraversato per questa ripartenza?

«Il senso di patria che è molto presente attraverso questi borghi piccolissimi sparsi tra Umbria, Toscana e Lazio ma che sono stati il centro dell’Europa anche dal punto di vista della politica estera e culturale. A Trevi, nel Lazio, ho trovato un organo costruito dallo stesso organaro della Basilica di San Pietro. La storia d’Europa è nata qui, dall’anno Mille in poi. Ho visto anche l’incredibile declino di quella civiltà che ha dato tanto al mondo: paesi ridotti all’osso con pochissima gente che resiste disperatamente. L’Italia è stata faro d’Europa fino al Seicento, poi è uscita di scena. Noi dovremmo ricostruire il senso di patria che ha a che fare con la terra dei padri e non con i confini. Il nazionalismo dall’Ottocento in poi ci ha insegnato a pensare la patria come nazione. Ma questo oggi è impossibile: perché o la identifichiamo con la purezza etnica, cosa impossibile in uan scoietà meticcia e globale, o con i confini. Ed entrambe sono poco efficaci quando bisogna affrontare fenomeni come la pandemia e il terrorismo che per definizione violano ogni confine. A partire dai piccoli borghi, dovremmo riscoprire il concetto di patria che appartiene alla tradizione della Roma antica, cioè del legame con la terra dei propri avi, con la tradizione, con l’abitare la terra e trasformarla. Questo è più consono a noi italiani che siamo tali in quanto veniamo da Frosinone, Subiaco, Castellamare di Stabia, Aosta».