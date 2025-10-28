La rivoluzione liberista di Milei prosegue grazie a Trump. Fino a quando?

di Ludovico Bianchi

La vittoria legislativa di Javier Milei segna un nuovo capitolo nella storia argentina: un Paese stremato dall’inflazione e dalla corruzione sceglie di restare sulla via del liberismo radicale, e di stringere ancor più il legame con gli Stati Uniti di Donald Trump. Dalla Patagonia alla Pampa, gli elettori hanno confermato la fiducia al presidente che promette di “cambiare tutto”. A Washington, la Casa Bianca ha accolto il risultato come una propria vittoria. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha scritto su X che «questi risultati sono un chiaro esempio che la politica della pace attraverso la forza economica sta funzionando». Solo poche settimane fa aveva annunciato un pacchetto di aiuti da 20 miliardi di dollari a sostegno dell’Argentina. E Trump, in viaggio in Asia, ha commentato: «Ci deve molto. Stiamo consolidando la nostra presa sull’America del Sud».

Per Milei, libertario autodidatta e protagonista di una delle più radicali riforme economiche del continente, il voto è stato una boccata d’ossigeno inattesa, dato chje l'Argentoina era risprofondata nella crisi economica in cui si dibatte da almeno un decennio. In un clima segnato da tensioni finanziarie e scandali interni, il presidente è riuscito a ribaltare i pronostici. I mercati hanno reagito con entusiasmo: il peso si è stabilizzato, i titoli di Stato hanno guadagnato terreno e la fiducia internazionale sembra, per ora, tornare. Il successo, spiegano gli analisti, è anche frutto dell’intervento americano. Il pacchetto di aiuti statunitense ha impedito il collasso del peso e permesso a Milei di attraversare la campagna elettorale senza un tracollo economico. Difficile immaginare un risultato simile senza la visita di Milei a Washington. Durante il suo discorso della vittoria a Buenos Aires, Milei ha rivendicato il mandato per proseguire il suo piano di “distruzione creativa” dello Stato: «Gli argentini non vogliono tornare al passato. Sono molti di più quelli che vogliono andare avanti che quelli che vogliono tornare indietro», ha detto.

In quasi due anni di governo, Milei ha ridotto la spesa pubblica del 30%, tagliato 55.000 posti nel settore statale e portato i ministeri da 19 a 9. L’Argentina ha registrato così il primo avanzo di bilancio in 14 anni. Il suo partito ha ottenuto oltre il 40% dei voti e, con i nuovi seggi, potrà evitare che i suoi provvedimenti vengano bloccati dal Parlamento. È stata una campagna elettorale spietata. Milei ha attaccato gli avversari di sinistra definendoli «kukas», “scarafaggi”, e ha presentato il suo capitalismo come l’antidoto ai decenni di populismo peronista. Ha contrapposto l’amicizia con Washington alle passate alleanze con Caracas e L’Avana.

Molti argentini, stanchi dei prezzi che cambiano di giorno in giorno, dei beni che al supermercato costano un certyo prezzo al mattimno e un altro alla sera, gli hanno rinnovato la fiducia nonostante i sacrifici. Ma non tutti credono al miracolo liberista. La gente ha votato per paura, dicono gli osservatori politici. La scommessa di Milei resta ad alto rischio. L’inflazione, pur rallentata, resta tra le più alte al mondo. L’economia si è fermata, e un terzo degli argentini continua a vivere sotto la soglia di povertà. Tuttavia, il presidente guarda avanti: promette una “seconda generazione di riforme”, con un’ampia revisione del sistema fiscale e del lavoro, per rendere più semplice assumere e licenziare e ridurre la pressione fiscale. Un messaggio che suona tanto come promessa quanto come sfida: l’Argentina di Milei si gioca tutto sul filo della fiducia americana.