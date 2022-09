"Ascoltare, leggere, crescere", incontri con l'editoria religiosa

Aprirà ufficialmente venerdì 23 settembre nel Duomo di Pordenone la 16° edizione dell'evento culturale "Ascoltare, Leggere, Crescere", rassegna d'incontri con l'editoria religiosa in programma fino all'8 ottobre in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Protagonisti dell'appuntamento inaugurale il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, e don Rossano Sala, salesiano, consultore della segreteria del Sinodo. Tra gli eventi in evidenza quello di sabato 24 settembre a Trieste, dove si per parlerà d immigrazioni e rotta balcanica con Riccardo Clerici, responsabile delle relazioni esterne UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino e padre Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – Sezione Migranti e Rifugiati.

Le presentazioni librarie cominceranno a Pordenone lunedì 26 settembre alle ore 20.30 nel Santuario di Madonna delle Grazie. Don Maurizio Girolami, Direttore della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Concordia-Pordenone e docente di Sacra Scrittura e Patrologia presso la Facoltà Teologica del Triveneto presenterà il suo libro "Il giorno degli inizi. Un percorso biblico e storico per riscoprire la domenica" (Edizioni San Paolo) in dialogo con Giovanni Catapano, Professore ordinario di Storia della Filosofia Medievale all'Università degli Studi di Padova e don Loris Della Pietra, Preside dell'Istituto Liturgico di Santa Giustina.

La rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” si svilupperà con un ricco cartellone, tra eventi sul territorio e video-appuntamenti che saranno diffusi in tv da 30 emittenti del Consorzio Corallo tra cui Telenova Milano. Si avvicenderanno 90 ospiti, 11 video-appuntamenti e 32 libri in presentazione, affrontando temi come l’economia, la storia, la riflessione teologica, l’emigrazione. Tra gli ospiti: Paolo Fresco, Marcello Pera, Mariella Enoc, Giovanni Maria Vian, Deborah Compagnoni, padre Federico Lombardi, monsignor Gianfranco Ravasi e sir Ronald Cohen. Significativo il ricordo di Giovanni Paolo I, da poco proclamato beato, e del cardinale Carlo Maria Martini a 10 anni dalla scomparsa.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel rispetto della normativa anti Covid19 vigente. Il programma completo è disponibile sul sito www.euro-eventi.it