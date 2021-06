Assegno unico, siamo solo al "giro di riscaldamento"

Così oggi il Governo ha dato il via all’assegno unico, a partire del 1 luglio 2021: anzi, no, parte l’”assegno ponte”, una soluzione provvisoria, con numeri tutti da verificare, e con una definizione di target totalmente provvisoria. Un po’ come la Formula1, dove prima di dare il via alla gara vera e propria, con il semaforo rosso e con i tempi registrati, quelli validi, si fa il giro di riscaldamento (tecnicamente “giro di ricognizione” o warm up). Certo, due buone notizie ci sono: in primo luogo, i 3 miliardi già destinati all’assegno unico verranno effettivamente impegnati a favore delle famiglie – il che è un buon viatico anche per le prospettive immediate del Recovery Plan e del PNRR – delibera di spesa e impegno di spesa sono in questo caso strettamente collegate ed operative, senza rischiosi ritardi. In secondo luogo, la platea dei destinatari si allarga anche alle famiglie con figli che finora avevano scarsissimi sostegni diretti: i figli delle professioni autonome, i figli delle famiglie non coperte dalle garanzie del lavoro dipendente, e finalmente gli incapienti, quelli con redditi talmente bassi che finora non potevano recuperare le imposte con le detrazioni (iniquo meccanismo peraltro incongruo del sistema fiscale, che si poteva correggere anche prima – bastava volerlo!). Non dimentichiamo poi che circa 1 miliardo e 300 milioni di Euro saranno destinati ad incrementare gli assegni al nucleo anche per i dipendenti. Quindi bene il Governo Draghi, bene il Ministro Bonetti per questa scelta: dal 1 luglio ci sarà comunque un maggior sostegno a molte famiglie.

Detto questo, e messo un bel “più” sulla pagella del Governo, diciamo la verità: non è certo questo l’assegno unico universale di cui c’è bisogno e che era stato ampiamente promesso da diversi mesi. I decreti attuativi dovranno avere ben altra ambizione, che redistribuire alcune risorse. Forse questo “avvio sperimentale”, nella sua provvisorietà ed incompletezza, può diventare una grande opportunità di verifica e di aggiustamento dello strumento completo (che ci aspettiamo, questa volta senza alcun ritardo, per il 1 gennaio 2022). Cogliamo quindi l’occasione per segnalare qualche punto critico del modello di intervento finora proposto (a cui vanno aggiunti i punti di merito già presenti, come la maggiorazione al terzo figlio, la maggiorazione in caso di disabilità, ecc.).

In primo luogo l’entità massima della cifra è assolutamente insoddisfacente: 167 Euro e spiccioli al mese come valore massimo sono davvero troppo lontani dal costo mensile unitario reale di un figlio (ricordiamo i 300 Euro al mese stimati dal Rapporto Cisf 2009, ormai dodici anni fa). Si potrebbe cominciare a ragionare, forse, se arrivassimo almeno alla quota maggiorata del 30% oggi stimata dal terzo figlio in su (circa 220 Euro al mese), tramutandola nella quota base dell’assegno unico “completo”, per ogni figlio.

In secondo luogo, a fronte della enorme quantità di risorse che il Paese potrà gestire grazie al PNRR e al Revery Plan europeo nei prossimi anni, dire che non ci sono risorse per l’assegno unico significa dire che la famiglia non è una priorità: sarebbe una responsabilità politica molto grave, che non potremo mai condividere. In altre parole, se le risorse finora allocate (circa 20 miliardi complessive, ma solo sei sono i miliardi aggiuntivi) non sono sufficienti per riformulare un assegno unico universale realmente adeguato ai costi reali delle famiglie per i figli, il Governo deve assumersi la responsabilità di trovare altre risorse.

In terzo luogo sarebbe da ridiscutere la soglia massima di ISEE sopra della quale non si riceve alcun assegno, oggi fissata a 50.000 Euro annui. Se davvero di assegno unico universale si vuole parlare, in teoria non dovrebbe esserci soglia massima, ma ad ogni figlio dovrebbe essere attribuita una quota base. Poi si può decidere che “per solidarietà” i redditi più alti possono anche essere esclusi, ma la dimensione universale dovrebbe essere garantita il più possibile (nei mesi scorsi si è parlato di 70.000 Euro di soglia ISEE, sicuramente più congrua). A questo riguardo si ricorda che si ipotizzava un assegno unico diviso su due parti: una fissa, per tutti, e una variabile in funzione del reddito/ISEE. Nell’assegno ponte previsto dal 1 luglio questo criterio sembra scomparso, ma dovrà assolutamente essere reintrodotto dal 1 gennaio 2022. La soglia minima deve essere a nostro parere non inferiore ad un terzo della soglia massima: su 220 euro, ad esempio, almeno 80 euro mensili dovrebbero essere garantiti a tutti.

Quella del 1 luglio non è la partenza vera e propria dell’assegno unico, ma non è nemmeno una falsa partenza: è comunque già un inizio, sia pure parziale e sperimentale – e questa rimane una buona notizia.

* direttore Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia)