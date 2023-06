Auguri Raffaella

È susseguirsi di iniziative per ricordare il giorno in cui Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. A lei nata a Bologna il 18 giugno 1943 Rai cultura dedica una intera programmazione Rai Cultura rende omaggio con una programmazione dedicata su Rai Storia. Si parte domenica 18 giugno alle 13.15 con Raffaella in bianco e nero: le canzonissime in cui si racconta come, premiata subito da alti indici di gradimento, viene scelta come soubrette per la Canzonissima 1970/71, a fianco di Corrado, imponendo subito un nuovo modello femminile nella Tv. La coppia viene richiamata per l'edizione 1971/72, quella del Tuca tuca. Per Raffaella Carrà si apre una carriera senza precedenti nello spettacolo italiano, conquistando le classifiche discografiche e la platea televisiva. Si prosegue lunedì 19 giugno alle 13 con Raffaella Carrà, Ma che sera per la regia di Gino Landi: il primo show a colori con la Carrà, che divide lo spazio con l'imitatore Alighiero Noschese (con cui aveva già lavorato a Canzonissima '71) e la coppia Paolo Panelli-Bice Valori. In onda dal 4 marzo 1978, Ma che sera è celebre per la sigla d'apertura Tanti auguri - girata all'Italia in Miniatura a Rimini - e per il verso "come è bello far l'amore da Trieste in giù" e si ritrovò ad essere trasmessa durante il rapimento Moro, con la precisa volontà di intrattenere gli italiani in un momento tragico della storia repubblicana. Martedì 20 giugno sempre alle 13 è la volta di Milleluci su Raffaella Carrà che racconta il varierà televisivo del 1974 diretto da Antonello Falqui, autore con Roberto Lerici di questo excursus sulla storia dello spettacolo che Raffaella Carrà e Mina conducono in coppia, la prima volta di due donne insieme. L'omaggio si chiude con Mille milioni per Raffaella Carrà, antologia dello spettacolo Tv del 1981 Mille milioni, in onda mercoledì 21 giugno alle 13. Si tratta di uno show "all'americana" che vide Raffaella Carrà come conduttrice di respiro internazionale. Il programma, una "summa" della carriera internazionale della Carrà, fu registrato in giro per le capitali delle nazioni dove il successo della showgirl è stato clamoroso: Buenos Aires, Roma, Città del Messico, Londra e Mosca, all'epoca capitale dell'Unione Sovietica e separata dalla cortina di ferro della guerra fredda.

Intanto n America, a New York, sui maxischermi pubblicitari di Times Square campeggia l'immagine di Raffaella, in Spagna è stata presentata una produzione che da Madrid si rivolge al mondo. Alla conferenza stampa, aperta da Euprepio Padula (artista molto amico della Carrà), erano presenti l'ambasciatore italiano in Spagna, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, il Ceo del Capitol Theater Alberto Menkes, la produttrice del musical Valeria Arzenton e il compagno di vita e di lavoro della Carrà, Sergio Iapino. Liberamente adattato dal film Explota Explota di Nacho Alvarez, "Bailo Bailo" ha coinvolto alcune fra le maggiori stelle del musical internazionale, con la regia di Francesco Bellone, le coreografie di Gillian Bruce, la supervisione musicale di Giovanni Maria Lorie la produzione di Valeria Arzenton, oltre alla consulenza artistica di Sergio Iapino.

In Italia si susseguono, da Bari a Lucca una serie di mostre. Nella città toscana l’esposizione si intitola “Com'è bello far la moda” parafrasando la nota canzone dell’artista. In mostra, fino al 24 giugno, gli abiti di scena di Raffaella Carrà.