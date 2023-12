Molto interessante tra l’altro per il mondo cristiano riflettere sul fatto che laicità non è un concetto contrapposto al credo religioso, men che meno antagonista ad esso, semmai un luogo giuridico in cui sensibilità diverse possono pacificamente convivere e confrontarsi senza prevaricare e prevaricarsi reciprocamente. Tra queste pagine scopriamo che alla laicizzazione del diritto e quindi alla separazione tra legge civile e precetto religioso, conquista ormai scontata o quasi per noi ma non per l’Iran, per esempio, con tutto il portato che ne consegue, in Occidente ha dato « una spinta iniziale il cristianesimo. Allorché Gesù di Nazareth», spiega tra le pagine Barbera, «nel Discorso della Montagna, esalta come principio fondante l’amore verso Dio e verso il prossimo, svuota il pedante complesso di regole minute, di carattere legalistisco, di cui è intriso il Pentateuco (Nel Deuteronomio e nel Levitico sono infatti presenti norme di carattere giuridico o, addirittura, igienico-sanitario)e cui invece erano legati i Farisei. Ne consegue, che – secondo il celebre passo del Vangelo di Matteo – “bisogna dare a Cesare quel è di Cesare”», il che significa che non tutto quello che è peccato deve essere reato e viceversa. E che «a tale esito non è estraneo il fatto che il cristianesimo non è una religione che si basi su un testo dettato direttamente da Dio».

Leggendo queste righe, in cui un lettore, quale che ne sia la sua convinzione, viene preso per mano attraverso la storia e il diritto senza supponenza, senza parole difficili, senza linguaggio iniziatico, si comprende come lo spazio della laicità nel suo senso più elevato sia un valore da preservare perché tutela tutti, credenti e non credenti.

La laicità di questi tempi è un argomento di quelli che si prestano alla polarizzazione social, ai giudizi tranciati con l’accetta, ai fronti contrapposti lancia in resta . E invece nella garbata disamina di Barbera, che ripercorre la faticosa conquista della reciproca autonomia tra sfera civile e religiosa nello spazio pubblico che ha trovato il suo punto d’arrivo nelle costituzioni liberaldemocratiche del secondo Dopoguerra, non c’è traccia di integralismi : lo sguardo di chi osserva è sereno, lucido e rispettoso e mette in guardia dal rischio che la fiammella della laicità dello Stato, che nelle democrazie pluraliste consente a non credenti e credenti di ogni fede di trovare la garanzia del rispetto delle proprie diverse sensibilità, sia esposta al vento di vecchi e nuovi integralismi (religiosi ma anche laici, non è un caso che si sgomberi subito il campo dal laicismo).

La parola sottesa all’ultimo libro, freschissimo di stampa, di Augusto Barbera, professore emerito di diritto Costituzionale dell’università di Bologna presidente pro tempore della Corte Costituzionale , in attesa di capire quale nome sostituirà la presidente uscente Silvana Sciarra, è “ equilibrio ”. Forse mai nominato nel testo, l’equilibrio è l’abito mentale che lo innerva su un tema potenzialmente caldissimo: Laicità, alle ragioni dell’Occidente (Il Mulino) . Un abito mentale non di poco peso nel ruolo di chi è chiamato alla presidenza della Corte Costituzionale, che per l'ordinamento italiano è il giudice delle leggi.

Questa premessa, come è noto, non è bastata a impedire che l’Europa cristiana sia stata lacerata per secoli da guerre di religione e da commistioni tra potere politico e religioso. In un momento in cui sullo scacchiere internazionale si scontrano visioni politiche e del mondo diverse che non sono esenti da strumentalizzazioni di fattori religiosi e da loro dirette implicazioni, leggendo si capisce perché le religioni non sono estranee a conflitti più o meno armati: si comprende da dove nasca la posizione del patriarca Kirill nel conflitto russo-ucraino; si capiscono le implicazioni politico religiose che sono alla base degli schieramenti dei Paesi arabi sullo scacchiere del conflitto mediorientale; si coglie la specificità, unica e forse "incerta", della “laicità” dello Stato d’Israele.

Ma si ripercorre la storia italiana e si scopre che anche il concilio Vaticano II ha avuto un ruolo importante nella “maturazione” della laicità dell’Italia. Si osserva il presente italiano ed europeo a confronto con il mondo e si apprende che la laicità è non solo un “crocevia di principi”, di cui la libertà religiosa fa parte, ma che può anche essere un metodo prezioso, da perseguire da parte di credenti e non credenti, per difendere lo spazio pubblico democratico e di conseguenza difendersi dalla tentazione politica di strumentalizzare simboli religiosi e dall’invadenza di vecchi e nuovi fondamentalismi, d’ogni fede e colore: per quanto strano possa apparire a chi ragiona per la contrapposizione manichea dei soliti schemi, si impara leggendo che la laicità non è infatti appannaggio dei non credenti e che i fondamentalismi non sono fatti solo religiosi.

Si percepisce la complessità di un mondo che nella sua globalità vede culture a confronto e contrapposte tentazioni: da un lato i simboli religiosi “requisiti” dai sovranismi, dall’altro la pretesa di minoranze di applicare, in nome dell’espansione dei diritti, al passato la sensibilità contemporanea fino alla cancellazione culturale. Ci si preoccupa dell’avanzata della nuova onnipotenza tecnologica, in cui temi antichi sono interrogati da domande nuove, a fronte delle quali ragionare anche di laicità in senso lato è decisivo. Sapendo che il ragionamento può portare non sempre e soltanto a granitiche certezze ma anche a nuovi dubbi, che talvolta è sano coltivare.