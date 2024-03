Bambino Gesù, in principio fu un salvadanaio, storia di un grande amore

Cento anni veniva acquisita dalla Chiesa un'istituzione sanitaria destinata a diventare un faro di speranza per centinaia di migliaia di bambini malati non solo a Roma, ma in tutto il mondo. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, inizia la sua storia di Ospedale del Papa nel 1924 grazie alla generosa donazione dei duchi Salviati alla Santa Sede, con il benestare del pontefice di allora Pio XI, il papa del Concordato e dei Trattati Lateranensi, un pontefice energico, che fece costruire La Città del Vaticano sotto la sua supervisione. E il Bambino Gesù, pur non essendo territorialmente all'interno delle mura leonine, ne faceva ampiamente parte. Questo gesto di altruismo ha dato il via a una "storia d’amore" che ha attraversato il tempo e ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della cura pediatrica.Ma vediamone le tappe salienti, partendo dalla "preistoria dell'istituto", prima cioé che divenisse l'Ospedale del Papa.

Un ospedale pediatrico vero e proprio in Italia nasce solo negli ultimi decenni dell'Ottocento. Fino ad allora, in Italia, infatti i bambini erano accolti nelle stesse camerate degli adulti, nella più completa promiscuità, senza ricevere cure adeguate alla loro età. L'inizio modesto, in una casa di proprietà dei duchi Salviati, che facevano parte - come si diceva allora - della "nobiltà del Papa" - rappresenta l'umile seme da cui è germogliata una struttura che oggi è sinonimo di eccellenza scientifica e assistenziale nel campo della medicina pediatrica. Un vero e proprio gioiello, vanto della Chiesa e naturalmente dell'Italia. Eccolo l'inizio di tutto: a Roma, il 19 marzo 1869, a un anno dalla fine dello Stato Pontificio, quattro bambine sono ricoverate in una stanza di uno stabile in via delle Zoccolette, una strada tra il Tevere e Torre Argentina. Sono le prime pazienti dell'ospedale: le accolgono le suore Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, alle quali è affidata la gestione della struttura.