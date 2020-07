La Madonna del Carmelo oggi: l'arte interpreta la fede

Hanno pianto emozionati quando hanno sentito il loro nome pronunciato al microfono. Loreta e Pierluigi, studenti 17enni di Canosa di Puglia, si sono aggiudicati la prima edizione di “In cammino con Maria”, il contest pensato don Carmine Catalano e don Antonio Turturro, parroci della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo. Sono stati i due sacerdoti a promuovere il concorso che ha intrecciato all’arte – in ogni sua espressione - la devozione mariana. A decidere la classifica è stata la somma dei voti che i partecipanti hanno ricevuto dalla giuria tecnica e dagli utenti dei social network. L’opera dei vincitori si compone di due tele su cui domina il verde che ha ispirato il titolo della loro creazione: Speranza - 20.

“La nostra Maria è ambientata nel periodo dell’emergenza sanitaria e Speranza-20 contrasta col nome del tremendo virus Covid -19”, spiega Loreta emozionatissima, mentre si asciuga le lacrime di gioia con una mano. E aggiunge: “Speranza è stata la prima parola che ci è venuta in mente pensando al coronavirus e a quanto la preghiera rivolta a Lei possa essere utile al mondo che ancora lotta contro l’epidemia”. Al secondo posto si sono classificati Gerardo e sua cugina Sara autori di “Un appiglio alla speranza”, una foto realizzata con la tecnica del bianco e nero che ha incassato i voti più alti da parte della giuria tecnica.

“L’idea è stata mia ma lo scatto di Sara”, precisa Gerardo, 17 anni e taglio di capelli da rapper. Perché il palmo della mano teso con il rosario? “Perché chi tende la mano chiede aiuto e a chi se non alla Madonna?”, replica mentre posa per le foto di rito. Medaglia di bronzo per Graziana. La sua pittura su vetro ha immortalato la “Madonna tra le rose di maggio” un’opera che “rappresenta il volto della Vergine Maria in contemplazione i boccioli”, spiega l’autrice. A ricevere il premio per l’opera più apprezzata sui social è stata Sabina Santangelo, capelli bianchi da over 75 e animo sprint. La sua “Sorridiamo nel cammino con Maria” ha sbancato gli altri competitor sui social, conquistando più like su Facebook tra i venti partecipanti. “Ho usato la polvere di tufo per creare il mio quadro e mi ha fatto piacere essere votata anche da persone che vivono in America”, dice contornata da figli e nipoti entusiasti della loro nonna. “Queste opere ci dicono solo una cosa: la fede in Maria è faro guida per tutti, piccoli e grandi. Segno che la Madre è nel cuore di ognuno di noi e si manifesta sempre, anche inaspettatamente”, dicono soddisfatti don Carmine e don Antonio.

Alba di Palo