Benedetta Cambiagio Frassinello

La fondatrice delle Benedettine della Provvidenza nacque a Langasco, in provincia di Genova, il 2 ottobre 1791, ultima di sette fratelli. Nel 1809 la famiglia traslocò a Pavia per gestire un piccolo negozio di grano e verdure e Benedetta fu impegnata per l’intera giornata nell’aiuto ai genitori e nella gestione della casa.

Fin da piccola nutriva grande compassione per i poveri, aiutandoli in vari modi: più tardi si sarebbe anche recata a raccogliere legna nei boschi per riscaldare le loro case.

Sui vent’anni, pur sentendosi incline alla vita consacrata, per compiacere i genitori sposò Giovanni Battista Frassinello, un operaio di Ronco Scrivia, fervente cristiano, ma la loro unione non fu allietata da figli e allora, in pieno accordo col marito, Benedetta visse accanto a lui come una sorella.

Otto anni dopo lei aveva pensato di entrare fra le Cappuccine di Genova, ma esortata dal suo direttore spirituale, si dedicò ad assistere una sua sorella, colpita da un tumore all’intestino.

Morta questa nel luglio 1925, anziché farsi cappuccina, lei chiese di essere accolta nel Conservatorio di Capriolo (Brescia) in cui vivevano religiose di diversi istituti che erano stati soppressi da Napoleone, ma a causa delle sue critiche condizioni di salute dovette tornare a Pavia.

E qui, dopo una misteriosa apparizione di san Girolamo Emiliani che la guarì dalla malattia, avvertì la sua vocazione definitiva, cominciando a prendersi cura, nella propria casa, di ragazzine abbandonate che vivevano nella strada esposte ad ogni pericolo. Nel frattempo il marito era entrato come fratello laico tra i Somaschi.

Pur essendo incoraggiata dal vescovo mons. Luigi Tosi, la sua attività incontrò una forte opposizione da parte di suo padre; allora il vescovo le consigliò di traslocare in un’abitazione presa in affitto, e dopo aver richiamato accanto a lei il Frassinello, fece rinnovare a entrambi il voto di castità, promettendo che li avrebbe aiutati a continuare nell’opera intrapresa.

Anche la nuova casa si rivelò ben presto insufficiente ad ospitare tutte le ragazze che chiedevano aiuto, e a questo punto intervenne un benefattore, Angelo Domenico Pozzi, il quale acquistò per lei un immobile nelle vicinanze del Collegio Borromeo e, prima di morire, le lasciò un legato che le assicurasse il minimo per vivere.

Accanto a Benedetta si formò presto un gruppo di volontarie che collaboravano come maestre a istruire e a educare le giovani ospiti, alle quali la fondatrice raccomandava di agire solo e sempre per amor di Dio, non per interessi umani.

Una teste al suo processo di beatificazione ha detto di lei: «In casa, la signora Madre sorvegliava tutte. Quando aveva tempo si sedeva accanto a noi bambine e ci insegnava a rammendare, rappezzare, a fare i camiciotti, a leggere e scrivere. Sovente ci chiedeva: “Care le mie figlie, avete già detto delle giaculatorie? Avete fatto la comunione spirituale?” Lei cominciava e noi proseguivamo».

Quando sorgevano difficoltà di carattere economico, lei recitava il rosario in cappella con le ragazze e poi faceva con loro una processione nel cotile al canto delle litanie lauretane. E la Provvidenza arrivava sempre puntuale.

Il governo austriaco del Lombardo-Veneto riconobbe la benemerita attività svolta dall’istituto, autorizzandolo a ricevere lasciti e la beata acquistò uno stabile adiacente a quello precedente e con l’approvazione del vescovo vi sistemò gruppi di ragazze abbandonate.

Ma a causa delle sopravvenute difficoltà economiche il vescovo cambiò radicalmente atteggiamento nei confronti della Cambiagio, anche a causa delle lagnanze di alcune famiglie aristocratiche, le quali esigevano prestazioni di servizi da parte delle ragazze dell’istituto, mentre la beata era contraria.

Il vescovo a un certo punto le ordinò di dare le dimissioni dal suo ufficio e di allontanarsi da Pavia. Lei obbedì e il 1° aprile 1837 per salvare l’opera consegnò a Caterina Bonino, in qualità di direttrice, tutto quanto aveva acquistato e possedeva e il 16 giugno 1938 cedette al vescovo beni immobili e mobili, nonché l’usufrutto di tutto ciò che aveva acquistato o ricevuto. Nel 1840 il Governo riconobbe l’opera sotto il titolo di “Pia Casa delle Figlie Derelitte”.