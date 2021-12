Carlo Steeb, dal protestantesimo alla fede cattolica

Ad assisterlo spiritualmente in questo cammino di fede furono due fratelli sacerdoti dell’Oratorio di S. Filippo Neri, Francesco e Giovanni Battista Bertolini, e la loro sorella Maddalena. Il 14 settembre 1792 il vescovo di Verona mons. Avogadro ricevette l’abiura dello Steeb. Non gli fu concesso di convincere i familiari circa il valore del suo gesto, anche se egli non cessò mai di pregare per questo: «Ha potuto una madre», diceva pensando a sant’Agostino, «convertire un figlio, e non potrà un figlio convertire una madre?».

Verona in quegli anni stava vivendo una stagione particolarmente intensa dal punto di vista religioso: Maddalena di Canossa , don Pietro Leonardi , don Nicola Mazza e altri avevano dato vita a opere di carità per i poveri e gli ammalati. Carlo vi arrivò nel marzo 1792 e fu subito colpito dalla fattiva carità della gente. Sua madre gli aveva comandato di evitare le dispute religiose e di stare alla larga dai preti cattolici, ma a orientarlo in senso opposto contribuì la lettura di due opere del famoso scrittore francese Bossuet: Motivi di conversione per un protestante e Divario fra le Chiese Protestanti.

Benedetto Del Bene e dei fratelli Bertolini, col fervore e l’impegno dimostrati convinse il vescovo a ordinarlo sacerdote l’8 settembre 1796.

Come primo incarico, gli fu affidata la cura spirituale delle famiglie tedesche residenti a Verona, incarico che egli eserciterà gratuitamente per trentasette anni. In quegli anni, il Veneto fu teatro della guerra tra Napoleone e gli austriaci e lo Steeb si offrì per assistere i feriti negli ospedali e i prigionieri nelle carceri, favorito in questo dalla conoscenza del francese e del tedesco, e per questa sua generosa presenza le autorità gli conferirono l’onorificenza della croce d’oro dell’imperatore Francesco Giuseppe.

Successivamente, una epidemia di colera lo vide all’opera nel Lazzaretto che ospitava circa duemila infermi: se richiesto, accorreva subito al capezzale dei moribondi per confortare, preparare cristianamente alla morte e anche battezzare. Si fece apprezzare anche come confessore, nonostante il suo accento tedesco, per la saggezza e la bontà che dimostrava con tutti, tanto da essere ricercato come direttore spirituale da vescovi, magistrati e nobili della città, oltre che dai semplici fedeli, attirati dalla sua inesauribile carità e dalla dolcezza del suo modo di fare, che ricordava san Francesco di Sales da lui scelto per modello. Per guadagnarsi da vivere, il beato faceva scuola: il vescovo mons. Innocenzo Liruti, nel 1812 lo aveva incaricato di insegnare francese ai chierici del seminario.

Ma tre anni più tardi, sconfitto Napoleone, questa lingua fu sostituita dal tedesco. Ai seminaristi si aggiunsero le alunne del collegio femminile detto “Agli Angeli”. Direttore spirituale del seminario era allora il fondatore degli Stimmatini, San Gaspare Bertoni.