Bentornato Mourinho, anche se per noi interisti sei un sogno che finisce

Per il mondo, il 5 maggio è l'anniversario della morte di Napoleone (quest’anno sono duecento anni esatti). Per noi interisti è l'anniversario della “grande delusione”. Il 5 maggio 2002 eravamo a un passo dallo scudetto dopo tredici anni di digiuno. In panchina c'era un coriaceo allenatore argentino, Hector Cuper, che aveva l'usanza di battere una mano sul cuore ai suoi giocatori prima di entrare in campo. All'Olimpico contro la Lazio doveva essere una formalità. Finì con Ronaldo in lacrime, Cuper che sembrava una statua di sale, noi interisti disperati e senza neanche la forza di prendercela con Vratislav Gresko, un terzino slovacco che chissà che fine ha fatto, che con un clamoroso errore fece segnare Poborsky. La Juve era dietro di un punto, la Roma di due. Vinsero entrambe e noi, dal tricolore quasi cucito sul petto, finimmo terzi. Probabilmente tra i greci che coniarono il termine catastrofe – da katà, giù e stréphein, voltare, quindi “rovesciare, rivoltare, capovolgere” – c'erano molti interisti ante litteram.

Il successo mancato del 2002, con Ronaldo e Bobo Vieri, per noi adolescenti doveva essere la conferma che non c'eravamo sbagliati ad aver scelto questi colori meravigliosi quando eravamo ancora bambini. Perché si sa, a quell'età non dai molto peso alle sciagure del mondo (interista), non pensi che c'è sempre un Gresko, anche nella vita, a sbarrarti la strada sul più bello, che la probabilità dello 0,00001 per cento che accada l'imponderabile si verifichi e si verifichi esattamente ai tuoi danni come successe in quel tremendo pomeriggio di primavera di diciotto anni fa.

Non immagini che tifare Inter è un corso di gestione dell'ansia, una preparazione a schivare i colpi dell'imponderabile e del capriccio che ci governano, che Vampeta e Recoba che sbaglia il rigore decisivo per andare in Champions League non esistono, sono solo personaggi delle fiabe horror che ci raccontavano da piccoli per costringerci a mangiare la frutta o a dormire senza fare troppi capricci.

Passarono un po' di anni, neanche tanti per i tempi biblici dell’albo d'oro nerazzurro, in mezzo il terremoto di Calciopoli e la Juve in B (quale maggior soddisfazione?) e poi ecco l'inizio del ciclo con cinque scudetti consecutivi e qualche coppa. Fino all'estate del 2008 quando sulla panchina nerazzurra si materializza lui: José Mourinho da Setùbal. L’italiano claudicante (ma già affilatissimo nel coniare battute) e un soprannome ingombrante, "The Special One", che si porta dietro dai tempi del Chelsea quando pronti via si presentò e disse: «Vi prego di non chiamarmi arrogante, ma sono campione d'Europa e credo di essere speciale. Se avessi voluto un lavoro facile sarei rimasto al Porto: una bella sedia blu, una Champions League, Dio, e dopo Dio, io».

Ora Mourinho, anzi Mou, torna in Italia, nel nostro campionato, per allenare la Roma la prossima stagione. La notizia è arrivata mentre eravamo ancora in festa per il diciannovesimo scudetto conquistato domenica scorsa e, ironia del caso, alla vigilia del 5 maggio, anniversario che quest'anno fa molto meno male.

Per un interista il ritorno di Mou, sia pure da avversario, è, dal punto di vista sentimentale, un evento ambivalente: il ritorno dell'adolescenza, dei sogni realizzati, dell'eroe eternamente giovane, senza macchia e senza paura, che lotta contro il male e vince. È il mister che abbiamo amato in maniera smisurata, appassionata, quasi feroce. Perché non solo ci ha fatto vincere ma ci faceva divertire, infiammandoci con quelle sue battute che facevano imbestialire gli avversari, con quei suoi improbabili appelli all'onestà intellettuale davanti ai cronisti, con quei suoi gesti eclatanti a bordo campo. Un po’ guru e un po’ predicatore. Magnetico, trascinatore, abilissimo a infilarsi in un calcio tutto parole, nevrosi e isterismi di cui l'Inter rappresentava, e rappresenta tuttora, la piazza migliore che esista sul pianeta terra.