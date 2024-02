«Bisogna formare preti non per il successo, ma perché diano la vita. La Chiesa faceva sognare, oggi non faccia piangere»

Pubblichiamo un ampio stralcio della relazione del cardinale François Bustillo, vescovo di Ajaccio (Corsica), al Convegno internazionale per la formazione permanente dei sacerdoti che si svolge fino al 10 febbraio all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Il tema scelto è “Ravviva il dono di Dio che è in te” (2Tm 1,6). Ai lavori partecipano un migliaio di esperti provenienti dai cinque continenti, con il Brasile come nazione più rappresentata, seguito da Messico, Italia, Polonia e Filippine. Inoltre, saranno presenti sacerdoti, consacrati e laici provenienti da Islanda, Burundi, El Salvador, Cina, Guatemala, Moldavia, Russia, Ucraina e da oltre sessanta Paesi.

1. Formazione permanente adattata

Nel XXI° secolo, tutto evolve e si modifica molto velocemente, troppo velocemente. La frenesia del nostro tempo ci impedisce di essere e agire con serenità e saggezza. Chi formiamo? Giovani sacerdoti e sacerdoti adulti che vivono in una società complessa.

Sono cresciuti in famiglie fragili e loro stessi sono fragilizzati. Sono immersi in un mondo in cui certi valori umani e spirituali non sono mostrati e valorizzati. In un contesto sociale di instabilità, cercano istituzioni stabili che diano loro una certa sicurezza, per cui, in molti casi, i sacerdoti mostrano l'attaccamento alla forma, la necessità di mostrare l'appartenenza a un gruppo.

Alcuni giovani con un'identità fragile sono alla ricerca di solidità e hanno bisogno di docilità per crescere nella libertà. Quindi, prima di tutto, c'è un lavoro umano e spirituale da fare con tutti i sacerdoti. Credo che sia importante che siano accompagnati nell'abbandono delle loro paure per lasciarsi plasmare - e non formattare – con fiducia dagli educatori, da altri confratelli, dai vescovi, sull'esempio del vasaio nel libro del profeta Geremia (cfr Ger 18,3-6).

Quale formazione?

La Chiesa ha prodotto dei documenti importanti in ogni territorio del mondo per offrire tempo e qualità di formazione ai sacerdoti. Il seminario non è un'azienda per fabbricare sacerdoti una volta per sempre.

Se abbiamo modelli "standard", generali per tutti, non dobbiamo trascurare la formazione ad personam, tenendo conto della sensibilità, del carattere e del percorso personale di ogni persona. Il nostro tempo richiede una formazione più carismatica che tecnica.

Penso che sia importante iniziare la formazione permanente dall'interno. Prima di agire e vivere la missione, per formare l'intelletto e lo spirito, è necessario partire dal cuore. Il profeta Geremia dice che il cuore dell'uomo è complicato e malato (cfr Ger 17,9).

Gesù dice che è dal cuore che viene il male (cfr Mt 15,18-19). Quindi il primo lavoro del sacerdote deve iniziare dall'interno, non puo’ essere cosmetico. In tempi di crisi, la solidità deve essere radicata all'interno. Senza una forte spina dorsale spirituale, il sacerdote non sarà in grado di svolgere la sua missione con entusiasmo. Lavorare sul cuore significa purificarlo scartando il superfluo, guarirlo medicando le ferite, nutrirlo portando la linfa dell'amore di Dio.

Perché formare?

Molto semplicemente, perché i sacerdoti siano felici nella loro vocazione e nella loro missione. Se un sacerdote non è significativo nella sua missione, è insignificante. La formazione, dunque, deve tenere conto del sapere e del fare, ma deve prima di tutto sorvegliare l'essere. Lo scopo della formazione non è il successo pastorale, i sacerdoti non sono formati per guadagnare gente ma per dare la loro vita. Quando ordiniamo sacerdoti, durante il rito, non li ordiniamo per fare cose, ma per essere testimoni di Cristo. Il mondo ha sete di testimoni felici della fede. Quando Gesù dice voi siete il sale e la luce (cfr Mt 5,13-14), lo dice a noi. Il sale dà gusto e la luce illumina. In una società piuttosto blanda e triste, le parole di Gesù sono profetiche.

Il sacerdote, attraverso l'unzione, diventa il motore di una missione pasquale in cui l'umanità, segnata da una certa fatica esistenziale, deve ritrovare la posizione fisica e psicologica dei viventi, in piedi. Un sacerdote in un momento di crisi deve dare visibilità e credibilità all'azione di Gesù nel mondo. Deve passare nella vita delle persone, come Gesù, per ridare la vista come nel caso di Bartimeo, per dare gioia e conversione come nell’incontro con Zaccheo, leggere i cuori con delicatezza e castità come con la samaritana, purificare la vita e risanare come lo fece con i lebbrosi, rimettere in piedi per ricominciare a camminare come fece per i paralitici... Potremmo citare molte pagine evangeliche in cui Gesù trasforma la vita delle persone. Passare nella vita delle persone facendo il bene (cfr. Ac 10,38), questa è la semplice ed esigente missione dei sacerdoti.