Dalle macerie del terremoto a una scuola dei talenti al servizio della comunità

Il 24 agosto 2016 un devastante sisma mieteva vittime e distruggeva interi centri abitati tra l'Umbria, le Marche e il Lazio. E alla vigilia di questa ricorrenza, oggi 23 agosto, viene annunciata l'inaugurazione della ristrutturazione della scuola primaria “G. Natali” (a Sforzacosta, frazione di Macerata) e del giardino circostante a opera di Andrea Bocelli Foundation, L’intervento, che è stato realizzato in 150 giorni è il secondo step dell’ampio progetto iniziato lo scorso anno con la costruzione del Polo per l’Infanzia 0-6 inaugurato lo scorso 22 novembre. Un’opera di riqualificazione e rigenerazione urbana che darà vita alla rinnovata scuola primaria e a una serie di laboratori interni ed esterni accessibili a bambini e famiglie oltre l’orario scolastico, compresi fine settimana e periodo estivo.

L’ABF Hub Educativo 0-11 non vuole essere solo un edificio, ma un centro di aggregazione e apprendimento, un luogo in cui i nostri giovani possano crescere e sviluppare le loro potenzialità: rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità della vita nel quartiere, offrendo spazi moderni e funzionali, aree verdi e luoghi di incontro. Una struttura che sarà in grado di integrarsi nel contesto della località, poiché esprime, oltre ai più evoluti canoni di funzionalità, sostenibilità, innovazione, anche il valore della bellezza. L'obiettivo della nuova scuola è quello di diventare un fulcro di cultura e formazione per l’intera comunità affinché il quartiere diventi un luogo sempre migliore per vivere e crescere.

Il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: «Il completamento del Polo per

l’infanzia di Sforzacosta, di cui ho seguito con attenzione i lavori di realizzazione fin dall'inizio, è un evento di grande

importanza, perchè questo Hub è strategico per tutta la comunità di Macerata. Si tratta di un nuovo, ulteriore

segnale di rinascita reso possibile grazie all’impegno prezioso di Abf che, ancora una volta, sta dimostrando come

nel nostro Appennino centrale sia possibile ricostruire innovando, nel segno della sicurezza, della sostenibilità e dell’inclusività. Questa buona notizia acquisisce un rilievo ulteriore in ragione del fatto che giunge quando siamo

alla vigilia della ricorrenza del sisma del 24 agosto. Conservare e tramandare la memoria di quella tragedia non

solo è doveroso, ma ci spinge a comprendere meglio l’importanza di opere come questo Hub, che esprimono la

capacità e il desiderio di rialzarsi e crescere delle nostre comunità”.

«Insieme alla Fondazione Andrea Bocelli, il Comune di Macerata andrà a inaugurare il nuovo hub di

Sforzacosta che rappresenta un'opera di vera e propria riqualificazione di uno spazio a sostegno di un percorso

educativo e formativo che, partendo dalla struttura all’avanguardia, offre poi tutte le opportunità per una crescita

di qualità e sviluppo delle nuove generazioni» ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. «Un ringraziamento ad ABF che,

dopo Sarnano, Muccia e Camerino, continua il suo lavoro di solidarietà e vicinanza verso le popolazioni colpite dal

sisma del 2016».