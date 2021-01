"Bologna su strage di Stato", lo scrivono i giudici

Bologna fu strage di Stato. Sono i giudici a metterlo nero su bianco, un anno meno un giorno dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, motivata con duemila pagine e rotti che la Corte d’Assise di Bologna ha depositato l’8 gennaio 2021.

Gilberto Cavallini, scrivono i giudici di primo grado «era tutt'altro che uno 'spontaneista' confinato in una cellula terroristica autonoma. Nonostante la sua maniacale riservatezza il suo nome è comparso in molti scenari, direttamente e/o incidentalmente». Scrivono giudici nella sentenza (non definitiva) di condanna di quello che è considerato il quarto Nar per concorso in strage. «Risulta chiaro che Cavallini, con i suoi 'collegamenti', era pienamente consapevole dei disegni eversivi che coinvolgevano il terrorismo e le istituzioni deviate». Per concludere che: «Gilberto Cavallini quindi è colpevole anche nella sola ipotesi 'minimale' del contributo logistico e agevolatore dato dall'ospitalità da lui concessa al duo Mambro-Fioravanti». Chiedendosi come mai si sia arrivati al rinvio a giudizio di Cavallini per strage solo nel 2017, i giudici sottolineano: che «il contributo agevolatore fosse integrato anche dalla semplice ospitalità concessa all'attentatore (era) di immediata percezione anche per il profano. Ben 38 anni anni fa».

Cavallini «sapeva perfettamente che una strage come quella del 2 agosto si sarebbe comunque inquadrata in un progetto destabilizzante che coinvolgeva alla radice lo Stato democratico, nell'ottica della riaffermazione di uno Stato autoritario che poteva costituire il primo passo verso la restaurazione di una forma di Stato tipo Reich, che egli idolatrava apertamente». Tanto basta ai giudici per convincere la Corte ad affermare che «a fronte degli innumerevoli indizi gravi raccolti, che si legano tra loro e si potenziano a vicenda, tutti orientati verso la stessa direzione, tali da integrare un quadro probatorio univoco di notevole spessore, il giudizio di colpevolezza di Cavallini è conclusione immune da ogni ragionevole dubbio", quantomeno per l'ipotesi ex articolo 422 del codice penale, cioè il reato di strage, “semplice” cioè non commessa senza lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Anche se scrivono, scrivono i giudici, è verosimile «ipotizzare che alla base della tentata strage di Palazzo Marino e la strage di Bologna fosse sotteso un unico disegno, volto ad accentuare l'effetto ‘guerra psicologica’ tramite plurime esplosioni quasi contestuali». E si ipotizza che anche la data non fosse casuale nel disegno: «Il 2 agosto, all'incirca a metà mattina, segna una ricorrenza storica e fondante nella storia del nazismo: la fine della Repubblica di Weimar e la contestuale nascita ufficiale dello Stato assoluto e della figura del Fuhrer in capo ad Adolf Hitler».

Non risparmiano i giudici di Bologna una critica alla storia giudiziaria del caso e alla vulgata che se n’è fatta: «Il dilemma" se la strage di Bologna sia una strage 'comune' o 'politica' "non esiste", in radice, "perché si è trattato di una strage politica, o, più esattamente di una strage di Stato». Che a 37 anni di distanza l'imputazione «sia di nuovo 'implosa' in un'ottica minimalista e 'spontaneista' che riconduce tutto alla dimensione autarchica di 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo (con le bombe, ma anche con il solito corteo di coperture e depistaggi) lascia perplessi, anche perché non si sa attraverso quale percorso istruttorio e/o processuale si sia approdati a ciò».

Nel ricostruire il la personalità e il “curriculum” di Cavallini la Corte ricostruisce un ritratto che ne sottolinea la consapevolezza: «aveva contatti con Fachini, Signorelli, Maggi, Soffiati (tanto per citare i nomi più rilevanti), godeva di coperture in Argentina e in Bolivia, aveva conti protetti in Svizzera, ha ucciso persone come Mario Amato e Francesco Straullu che stavano conducendo indagini a 360 gradi sulle collusioni fra eversione e Servizi, ha partecipato a spedizioni punitive, si è adoperato a difesa di un'omertà che travalicava ampiamente la sua (apparente) posizione, disponeva di numeri di telefono riservatissimi che riconducevano all'intelligence».

Intanto la storia infinita prosegue: è in corso infatti a Bologna un procedimento per far luce su mandanti della strage e depistaggi, la cui udienza preliminare si celebra lunedì 11 gennaio 2021. Per Paolo Bellini, per cui la Procura Generale di Bologna, che ha riaperto le indagini preliminari a seguito di un atto di avocazione, chiede il rinvio a giudizio per concorso nella strage per la quale sono già condannati in via definitiva Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e con Gilberto Cavallini, condannato in primo grado. Era stata avanzata per il "presunto quinto uomo" anche una richiesta di custodia cautelare, respinta dal Gip perché non sussisterebbero i presupposti di attualità del pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, La Procura generale chiede il rinvio a giudizio anche per l’ex generale del Sisde Quintino Spella e l’ex carabiniere Piergiorgio Segatel, accusati di depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al Pm al fine di sviare le indagini. Mentre Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, che le indagini ritengono mandanti, finanziatori o organizzatori dell’attentato sono ormai tutti deceduti: le evidenze a loro carico potranno essere consegnate alla storia non più alla giustizia.