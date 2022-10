Elezioni presidenziali, il Brasile si prepara (secondo i pronostici) a ripartire con Lula

Il Brasile si prepara al grande ritorno di Lula. Dopo i suoi primi due mandati, dal 2003 al 2011, l’ex presidente potrebbe già vincere e tornare a guidare il Paese latinoamericno, per la terza volta. Oggi, 2 ottobre, i brasiliani sono chiamati a votare al primo turno delle presidenziali. E il candidato del Partito dei lavoratori (Pt), secondo i sondaggi, si attesterebbe già intorno al 50% dei consensi, distaccando di almeno 17 punti percentuali il principale sfidante, l’uscente Jair Bolsonaro. I candidati in tutto sono sette – fra i quali l’ex giudice simbolo della grande inchiesta per corruzione Lavajato, la Mani pulite brasiliana, che ha travolto il mondo poliitico del Paese – e a giocare un ruolo determinante è anche l’astensionismo (n Brasile il voto è obbligatorio: chi non si presenta ai seggi riceve una multa meno di un euro, ma chi si astiene per più di tre volte rischia conseguenze più serie).

Dopo aver trascorso 580 giorni in carcere, fra il 2018 e il 2019 - condannato in quattro processi penali legati allo scandalo Lavajato, di cui lui si era sempre proclamato innocente - nel 2021 Lula si è visto annullare da un giudice, Edson Fachin, tutte le condanne e ha riacquistato il diritto di presentarsi alle elezioni. Alla fine del 2010, al termine del suo secondo mandato Lula aveva lasciato un Paese che, sotto la sua leadership, aveva conosciuto un autentico miracolo economico. In un momento in cui il Brasile arranca in una grave recessione, è proprio su questo fattore – il ricordo della grande crescita degli anni passati – che il presidente simbolo della sinistra latinoamericana ha giocato la sua campagna elettorale. Originario del Pernambuco, nel Nordest, una delle regioni più povere del Brasile, lui stesso di famiglia umilissima, prima operaio e poi leader sindacalista, Lula è stato il primo presidente di sinistra del Paese. Grazie a un vasto programma di sovvenzioni statali, Bolsa familia, ha permesso a milioni di brasiliani dei ceti più bassi, delle zone più arretrate del Paese, di uscire dalla povertà, in un Paese fortemente disuguale, in cui il divario socio-economico tra l’élite ristretta dei ricchi e le grandi masse di poveri è abissale.

Jair Bolsonaro, il presidente dell’ultradestra, che non ha mai nascosto la nostalgia per la dittatura, l’outsider populista arrivato al potere alle elezioni del 2018 puntando sul favore dei ceti alti, della Chiesa evangelica e sul voto di pancia degli arrabbiati e dei delusi dalla politica (soprattutto dal Pt) dopo gli scandali per corruzione, oggi paga il prezzo di una serie di politiche totalmente sbagliate e fallimentari. A partire dalla pessima gestione della crisi sanitaria a seguito della pandemia del Covid-19 che ha colpito in modo drammatico il Brasile e che lui, fin dall’inizio, ha sempre minimizzato, contrastando apertamente le indicazioni dell’Organizzazioni mondiale della sanità, le misure di lockdown attuate dai governatori degli Stati federati e mancando lui stesso di seguire le indicazioni sanitarie di prevezione (come l'uso della masxherina).

In questi anni Bolsonaro si è trovato immerso in una grave crisi politica, che lui ha tentato di affrontare con una gestione del potere sempre più autoritaria. Per non parlare della discriminazione nei confronti delle minoranze, popolazioni native e comunità afrodiscendenti, dell’assoluto disinteresse per le politiche ambientali, tanto che, come ha denunciato mesi fa Greenpeace. durante la sua presidenza il processo di deforestazione dell’Amazzonia è aumentato di oltre il 75% e gli allarmi per incendi forestali sono cresciuti del 24%. In questi anni, il Governo brasiliano ha sferrato attacchi contro le comunità indigene amazzoniche.

Il presidente uscente continua a contare su uno zoccolo duro, ben saldo e compatto di sostenitori. Se si va al ballotaggio, il 30 ottobre, chiaro che i giochi saranno ancora aperti. Ma al momento Lula appare il grande favorito. Negli anni passati gli scandali per corruzione hanno intaccato fortemnete la sua fama e quella del Partito dei lavoratori di cui è leader. Ma oggi la pandemia del Covid e la crisi economica rappresentano uno spartiacque. E i brasiliano sono pronti a ripartire con Lula.

(Foto Reuters sopra: Lula dopo aver votato al suo seggio di São Bernardo do campo)