Bruno Cerella: "La vita non finisce sul campo di basket"

La slam-dunk nel linguaggio universale del basket è la schiacciata a due mani che rende popolari i giocatori di dell’Nba, il gesto sognato dai bambini che giocano a pallacanestro nei campetti del mondo. Slums Dunk suona esattamente nello stesso modo, ma allude agli slums, i quartieri degradati delle periferie. Ed è il nome di un progetto che, forse, rappresenta la schiacciata più bella di Bruno Cerella, fino allo scorso anno ala piccola della Reyer Venezia, ora alla Blu Basket Treviglio, uno che di giocate belle in campo ne ha fatte abbastanza da vincere tre scudetti tra Milano e Venezia, tre coppe Italia, una Supercoppa e una Fiba Eurocup. Basta parlargli del resto, per capire che Bruno Cerella pur innamorato perso della palla a spicchi, non è uomo che viva di solo campo. Non per caso nell’ambito di Slums Dunk domenica 18 settembre sarà a Milano a presiedere il primo torneo sul playground Stelvio, riqualificato da Slums Dunk e inaugurato un anno fa, nei giardini di Viale Stelvio angolo Via Paolo Bassi. Il torneo, il primo dalla rinascita del campo, è organizzato con Underground da Odv Slums Dunk, la Onlus co-fondata una decina d’anni fa da Bruno Cerella e Tommaso Marino per portare la pallacanestro in luoghi in cui ai bambini è difficile conquistarsi il diritto allo studio e al gioco, e invita ragazzi e ragazze a sfidarsi domenica a canestro a Milano per finanziare l’associazione.

Cerella, Slums dunk, ha una lunga storia importante. Che cosa l’ha convinta a buttarsi in questa avventura di condivisione della pallacanestro?

«Semplicemente la voglia di dare indietro qualcosa allo sport: lo sport ha creato una grande opportunità nella mia vita e questo è il mio modo di ringraziarlo per tutto ciò ho avuto. Quando ero piccolo in Argentina ho letto un libro che mi ha ispirato: “El despertar del lider”, il risveglio del leader. Con Marino, all’epoca giocavamo vicini, ci siamo trovati a cena. Gli ho parlato della mia idea nata da un viaggio in Kenya nel 2011, gli è piaciuta subito e abbiamo deciso di partire insieme la prima esperienza. Nel 2014 abbiamo costruito un campo di pallacanestro nella baraccopoli Mathare, la più estesa di Nairobi. Dopo tutto ha avuto il suo percorso. Ma è stata l’esperienza iniziale a farci comprendere dove volevamo andare. Ossia creare dei punti di riferimento sociale, creando delle basketball academy, con allenatori formati da noi, con campi di pallacanestro costruiti da noi, con la possibilità di coinvolgere tanti bambini e bambine che non si possono permettere di fare sport nelle zone più degradate del mondo (dove tra l’altro saperci fare con lo sport può anche essere l’unica strada per avere l’opportunità di ottenere borse di studio in prestigiose scuole diversamente inaccessibili (ndr.)».

Che cosa succede a Milano domenica? Come si riconnette a tutto questo?

«Si riconnette perché lo sport ha prima di tutto un linguaggio universale, comune. Oggi la nostra visione con Slums Dunk è accorciare le distanze culturali del mondo attraverso lo sport: se vai in un Paese di cui non conosci la lingua sei perso, se vieni a giocare in un campo Slums Dunk puoi giocare ugualmente perché il linguaggio comune è dato dalla palla, dal campo, dalle regole del gioco. Il campo di Milano ha una grafica molto significativa perché da una parte c’è il duomo di Milano, dall’altra ci sono i colori del Kenia la nostra prima Basketball Academy, anche questo è un modo per unire il mondo attraverso lo sport. Il torneo di domenica 18 settembre, in cui giocheremo dalle 9 a tarda sera, ha lo stesso obiettivo che abbiamo negli altri Paesi: promuovere il valori per la vita attraverso lo sport».