C'è tanto da imparare se si vuole insegnare in modo più.... Steam

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone la prima edizione del Creative Learning Festival, due giornate interamente dedicate all’apprendimento creativo, ideate e co-progettate insieme ai fondatori del Tinkering Studio dell’Exploratorium di San Francisco, un museo scientifico pioniere e uno dei più importanti al mondo, e al Lifelong Kindergarten Group del MIT Media Lab Boston, un luogo di ricerca e innovazione che vanta la creazione di Scratch, la community di coding usata oggi da circa 40 milioni di ragazze e ragazzi in 200 paesi.

Il festival internazionale è reso possibile grazie alla partnership con Bolton for Education Foundation, fondazione specializzata in education che dal 2020 porta avanti iniziative volte a contribuire a garantire un’educazione accessibile, di qualità e orientata al futuro.

L’evento, gratuito su registrazione, si terrà venerdì 10 e sabato 11 ottobre con l’obiettivo di esplorare le nuove frontiere dell’educazione. È rivolto al mondo dell’educazione scolastica, informale, dell’educazione degli adulti e a ricercatori, istituzioni culturali e policy maker. Due giorni di workshop, momenti di dialogo, attività a ciclo continuo e conferenze in cui esperte ed esperti in pedagogia, scienza e arte discutono e sperimentano l’apprendimento creativo, ovvero pratiche, approcci e strumenti per far comprendere la “creatività quotidiana”, individuale e collettiva, che si trova in tutti i noi e in tutti i processi di apprendimento.

Durante la plenaria, i principali ideatori e curatori del festival presenteranno il programma e introdurranno i temi chiave. Interverranno: Fiorenzo Marco Galli - Direttore Generale Museo; Paola Pierri - General Manager di Bolton for Education Foundation; Luciana Volta - Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia; Mike Petrich - educatore, designer e co-fondatore del Tinkering Studio presso l’Exploratorium di San Francisco; Maria Xanthoudaki - Direttrice Education & CREI Museo.