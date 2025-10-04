Calabria al bivio: tra continuità, cambiamento o rottura

di Antonella Giordano

Le elezioni regionali in Calabria si terranno in anticipo, domani 5 ottobre e lunedì 6, a seguito delle dimissioni del presidente uscente Roberto Occhiuto, indagato nell’ambito di un’inchiesta che ha acceso un nuovo faro sulla gestione della cosa pubblica in Regione. Un colpo di scena che ha provocato forti reazioni politiche, ma che non ha fermato la corsa dell’ex governatore: Occhiuto si ricandida, con il sostegno del Centrodestra, deciso a cercare un secondo mandato nonostante le polemiche. E’ stata una campagna elettorale intensa, segnata da tensioni politiche, sfiducia crescente tra i cittadini in una Calabria che attende ancora risposte concrete su sanità, lavoro, infrastrutture e legalità. La legislatura appena conclusa si è mossa tra luci e ombre. E se da un lato non sono mancati tentativi di rilancio — in particolare attraverso i fondi del PNRR — dall’altro la realtà sul territorio racconta ancora di servizi carenti, sprechi, ritardi e inefficienze. La regione resta tra le ultime in Italia per qualità della vita, tasso di occupazione e investimenti in innovazione. I candidati alla presidenza della Regione Calabria sono tre: Roberto Occhiuto (coalizione di Centrodestra) che punta sulla continuità dell’azione amministrativa, sull’uso dei fondi europei e sul rafforzamento delle infrastrutture; Pasquale Tridico (campo largo: ovvero Centrosinistra e M5S) che si presenta come alternativa al Centrodestra, con l’obiettivo di puntare su politiche sociali, trasparenza e sviluppo e punta alle aree rurali; infine Francesco Toscano fondatore del partito Democrazia Sovrana Popolare, che propone una visione “alternativa” rispetto ai poli tradizionali, con attenzione alla critica del sistema politico dominante.

Una sfida complicata: emergere in uno scontro principalmente bipolare, raccogliere consensi oltre la soglia elettorale utile. La Calabria, negli ultimi mandati, ha sperimentato una governance instabile. L’uso dei fondi europei è spesso rimasto incompiuto, i servizi sanitari mostrano criticità e il divario tra zone costiere e aree interne è aumentato. In questo contesto, l’indagine su Occhiuto e le sue dimissioni hanno anticipato una campagna elettorale carica di tensioni, con accuse incrociate su legalità, scelte gestionali e moralità pubblica. Ogni candidato è sostenuto da diverse liste territoriali: Occhiuto compete con otto liste, Tridico con sei, Toscano con la propria lista nazionale/regionalista. Le sfide e i nodi in gioco sono tanti. I temi caldi assumono contorni più concreti: sanità, tutti e tre promettono riforme, ma chi avrà credibilità per intervenire strutturalmente nei territori più deboli? Gestione dei fondi europei e infrastrutture: già dibattuto in passato, sarà un test per chiunque vinca. Lavoro e giovani – Tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa; continua l’esodo di laureati e professionisti. Infrastrutture – Reti viarie e ferroviarie obsolete, ritardi nell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Ambiente e territorio – Dissesto idrogeologico, rifiuti, e mancanza di politiche di tutela ambientale strutturate. Legalità – Presenza diffusa della criminalità organizzata e bisogno di un’amministrazione più trasparente e autonoma. Il voto di domani insomma non è mai stato tanto determinante: non solo stabilirà chi guiderà la Calabria nei prossimi anni, ma sancirà quale modello di Regione – tra continuità, rinnovamento o rottura – sarà scelto dai calabresi. A pesare è anche una cronica instabilità politica, aggravata negli anni da inchieste, dimissioni improvvise e governi regionali deboli o commissariati. Le dimissioni di Occhiuto, formalizzate ad agosto 2025, hanno accelerato la crisi istituzionale. Sebbene lui stesso parli di “atto dovuto” e rivendichi quanto fatto durante il suo mandato, l’indagine ha riacceso le critiche sull’opacità della gestione pubblica. Uno dei nodi centrali resta la partecipazione: alle ultime consultazioni regionali, meno della metà degli aventi diritto si è recata alle urne. Il rischio di un astensionismo di massa è concreto, alimentato da sfiducia e disillusione. Queste elezioni contano davvero perché in gioco non c’è solo una presidenza, ma il futuro politico, economico e civile della Calabria. La regione ha davanti a sé una finestra unica di opportunità grazie ai fondi europei, ma servono visione, stabilità e una nuova credibilità istituzionale. Non sarà solo una data elettorale, ma un banco di prova per testare la maturità democratica della Calabria e la volontà della sua gente di chiedere, finalmente, un governo all’altezza delle sfide.