Venerdì 26 novembre, la Nazionale cantanti sotto la guida del Presidente ENRICO RUGGERI, del mister PAOLO VALLESI e del Direttore Generale della NIC dott. GIAN LUCA PECCHINI, scende in campo allo Stadio dei Marmi di Roma capitanata da BUGO, aderendo all’invito della Nazionale Italiana Parlamentari per il triangolare dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (oggi, 25 novembre).

Cambiare per vincere insieme - Lo sport contro la violenza sulle donne è il titolo dell’evento che sostiene la cultura della non violenza. Nei suoi 40 anni di attività, la Nazionale Cantanti si è sempre impegnata per stimolare una riflessione volta a favorire un cambiamento nei comportamenti socio-culturali supportando le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Allo Stadio dei Marmi si sfideranno la Nazionale Cantanti - che avrà come ospiti alcune calciatrici della Roma CF e della SS Lazio Calcio Femminile - la Nazionale Italiana Parlamentari e i Campioni della Jem’s Soccers Academy. Il triangolare sarà diretto da una terna arbitrale femminile designata dall’AIA nazionale. Inizio ore 14.30, ingresso su invito.

Si ringraziano Givova, Rent4Friends, ITAS Assicurazioni e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

La Nazionale Cantanti ha instaurato inoltre una collaborazione sempre più stretta con Progetto Arca nei progetti di contrasto alla povertà, in attesa del grande evento della Partita del Cuore 2022.