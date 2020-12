Cambio al timone della Focsiv: il volto nuovo è quello di Ivana Barsotto

«La mia elezione e quella del nuovo Consiglio», ha detto la neoeletta presidente Borsotto, «sono frutto di un percorso serio e trasparente, denso di riflessioni e ragionamenti sul futuro della Focsiv, che ha arricchito e approfondito l’esperienza di noi tutti, al quale gli organismi della Federazione hanno contribuito grazie al loro patrimonio di esperienza e di storia. Il nuovo Consiglio ha il compito di valorizzare la partecipazione e la varietà delle realtà associate, il ruolo delle donne, che sono una presenza ampia e significativa nella cooperazione e nella solidarietà e, infine, l’essere una Federazione cristiana e cattolica, elemento fondante e costitutivo della nostra storia. Per esprimere come vorremo orientare il nostro lavoro riporto le parole, alle quali mi ispiro, di Santa Teresa di Lisieux “Noi non contiamo niente, ma dobbiamo operare come se tutto dipendesse da noi”. Questa la nostra responsabilità, questo è l’orizzonte verso cui continuare il nostro cammino».

Le linee programmatiche esposte dalla nuova Presidenza e dal nuovo Consiglio per il prossimo quadriennio – durante il quale sarà festeggiato il 50° anniversario della costituzione di Focsiv – indicano come la Federazione voglia e possa essere un punto di riferimento utile per donne e uomini che desiderino impegnarsi nel volontariato e nella cooperazione internazionale allo sviluppo, anche come opportunità di cittadinanza attiva e di inclusione sociale: «La Focsiv e gli organismi che ne fanno parte devono ancora migliorare e rinnovarsi per essere all’altezza dei tempi», ha aggiunto Ivana Borsotto. «Tempi che ci interrogano e ci mettono alla prova, nel nostro modo di lavorare, nel valorizzare i nostri volontari, nel rispondere alle esigenze di ogni associato e nel promuoverne la collaborazione e la responsabilizzazione, nella comunicazione, nell’estendere e rafforzare le nostre relazioni sociali e istituzionali, in un cammino condiviso con donne e uomini di mille comunità. Perché ciascuno di noi possa contare di più nella lotta contro la povertà e l’ineguaglianza, nella lotta per i diritti umani e sociali, per la giustizia e per il lavoro e la sua dignità. E per essere in grado di rispondere anche alle sfide che la pandemia ci pone e ci porrà, sia in Italia come in tutto il mondo».