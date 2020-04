Cari amici vi scrivo...

Gentilissimi Signori di Famiglia Cristiana,

mi chiamo Marco, ho 34 anni e mezzo e vi scrivo da Prato la mia città nativa che si trova in Toscana nell'Italia Centrale. Da quattro mesi siamo segregati in casa per via del coronavirus che si scatenò in Cina dalla fine dell'anno scorso, e poi è arrivato in Italia come nel resto del mondo.

Purtroppo, sono in cassa integrazione da tre settimane ma le mie giornate le riempio bene perché leggo circa tre giornali al giorno, ovvero La Nazione, il Tirreno con la cronaca della mia città e l'Avvenire che mi arriva dal martedì al venerdì perché sono abbonato al mensile "Si Alla Vita" il quotidiano cattolico del Movimento per la Vita di cui ne faccio parte dal 2009.

Mi tengo informato vedendo il TG1 delle 13,30 il giorno e la sera quello delle 20,00 e a seguire il Telegiornale di TV Prato delle 20,30 sempre tutte le sere. Seguo la Santa Messa domenicale alle 10,55 trasmessa su Rai 1 e alle 12,00 l'Angelus del Papa con la Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi" mentre il venerdì prendo la Via Crucis su TV Prato alle 21,15 in diretta dalla Cattedrale di Santo Stefano che si trova in Piazza del Duomo.

Non ho mancato l'appuntamento di mercoledì 25 marzo giorno della Festa dell'Annunciazione in ricordo dell'Annuncio della Nascita di Gesù a Maria per bocca dell'Arcangelo Gabriele narrato dall'evangelista Luca e il suo "Eccomi" senza farselo ripetere due volte. Alle 12,00 è stato detto il "Padre Nostro" col Papa e a seguire l'Angelus su Rai 1.