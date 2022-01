«Cari fratelli cattolici, io ebreo vi chiedo: dialogo e rispetto diventino vita vissuta»

1. SI ARRIVI (ANCHE) A INSEGNARE A MIO NIPOTINO, CATTOLICO, LINGUA E SIGNIFICATO DI AMEN E ALLELUJA

Vorrei partire da alcuni esempi pratici, reali, sia domestici sia di pubblico rilievo, per ragionare insieme sul presente e sul futuro del dialogo ebraico cristiano.

Primo esempio. Il mio nipotino, un tipo molto sveglio, di quelli che fanno sport e amano studiare e apprendere, è cristiano cattolico. Ha compiuto dieci anni da alcuni mesi e settimanalmente va a catechismo, come pure la domenica i suoi genitori cercano di portarlo a messa. Un pomeriggio, per curiosità, gli chiesi se sapesse il significato delle parole “amen” e “halleluja”, di che lingua si trattasse e da quale liturgia provenissero. Ottenni titubanze e silenzio. Rincarai la dose, chiedendogli a quale popolo Gesù e Maria appartenessero e quale fede professassero. Con un po’ di fatica e moltissime esitazioni arrivammo alle parole “ebrei” e “Israele”. Con mio nipote mi fermai lì, anche perché parlare di fede, non fede e fedi altrui è questione delicata, specie se si ragiona con un bambino, per quanto intelligente e simpatico. Restai però strabiliato: all’atto pratico, come è mai possibile che oggi, dopo cinque decenni di dialogo ebraico-cristiano (peraltro in una parrocchia del varesotto, in quella che fu la diocesi retta dal compianto Card. Martini, tra i più ferventi sostenitori e propulsori del dialogo ebraico-cristiano), vi sia una tale trasandata ignoranza, poca chiarezza e, de facto, l’occultamento delle origini ebraiche del cristianesimo e del suo rapporto imprescindibile, unico e peculiare con l’ebraismo antico e presente? Certamente si può eludere la questione sostenendo che si tratta di un fatto isolato. Negli anni universitari, tuttavia, facevo da guida per racimolare qualche euro nella grande sinagoga di via della Guastalla a Milano, incontrando spesso studenti delle superiori, sia di scuole pubbliche che private-confessionali. Per spiegare cosa fosse una sinagoga facevo dei parallelismi con le chiese, nell’ignoranza generale dei ragazzi di quest’ultime, inclusi spesso quelli provenienti da scuole cattoliche.

Il primo punto, quindi, è che il dialogo ebraico-cristiano -non come accessorio, bensì come fondativo, privilegiato, irrinunciabile e peculiare-, da Nostra Aetate in poi, nei fatti, non ha interessato (né è stato avvertito come tale), con un cambiamento radicale, la gran parte dei fedeli cristiani e del clero, non solo rispetto all’ebraismo e agli ebrei ma anche rispetto alla loro stessa identità. Ancor più, tale dialogo, ancora incipiente eppure già provato, è ulteriormente indebolito e scalfito dall’ignoranza cristiana del cristianesimo, che dilaga e si perpetua rispetto ai propri simboli, contenuti e storia, in un pessimo circolo vizioso, spesso sublimato o tamponato da una melassa indistinta di emozioni e retorica.