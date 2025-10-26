Catherine Connolly nuova presidente dell’Irlanda: trionfo della sinistra indipendente

di Lorenzo Rossi

La politica indipendente di sinistra Catherine Connolly sarà la nuova presidente dell’Irlanda. Sostenuta dai partiti di sinistra, incluso Sinn Féin, principale forza di opposizione e nazionalista, Connolly ha ottenuto il 63,4 per cento delle preferenze, superando di oltre 30 punti la sua rivale Heather Humphreys, ex ministra del partito di centrodestra Fine Gael, che governa in coalizione con il centrista Fianna Fáil dal 2020. Humphreys si è fermata al 29,4 per cento.

Nonostante i primi risultati ufficiali siano arrivati a metà pomeriggio, la vittoria di Connolly era data per certa fin dalla mattina, quando era iniziato lo spoglio. Le proiezioni non ufficiali dei cosiddetti tallies, raccolte seggio per seggio da volontari, membri di partito, giornalisti e analisti, l’avevano già indicata come largamente vincente. Sulla base di questi dati, Humphreys aveva ammesso la sconfitta già alle 15, quando i risultati ufficiali erano ancora scarsi.

Connolly e Humphreys erano le uniche due candidate. I sondaggi la davano in vantaggio di 15-19 punti, ma il margine si è rivelato molto più ampio. Un terzo candidato, Jim Gavin del Fianna Fáil, si era ritirato tre settimane fa, troppo tardi per essere escluso dalle schede: ha comunque raccolto il 7,2 per cento dei voti.

Il fatto che ci fossero solo due candidate non è stato accolto positivamente. L’affluenza si è fermata al 46 per cento, un dato basso ma leggermente superiore al minimo storico del 43,9 registrato alle ultime presidenziali. Ancora più significativo il 13 per cento di schede nulle, quasi tutte per protesta: se confermato, sarebbe il livello più alto nella storia elettorale irlandese.

In Irlanda il presidente ha funzioni prevalentemente cerimoniali, ma negli ultimi anni il ruolo ha acquisito visibilità grazie all’interpretazione più politica di Michael D. Higgins, il presidente uscente, che in due mandati ha contribuito a orientare il dibattito pubblico.

Questa campagna elettorale, a differenza delle precedenti, è stata fortemente politicizzata. Il confronto si è spostato anche su temi estranei ai poteri presidenziali, come la politica estera. Connolly, in particolare, si è espressa più volte a favore della causa palestinese, una posizione che ha contribuito a differenziarla dall’avversaria.

Dopo il ritiro di Gavin, la contesa si è trasformata in uno scontro diretto tra campo governativo e anti-governativo, incarnati rispettivamente da Humphreys e Connolly.

Connolly, 68 anni, non ha mai ricoperto incarichi di governo ma ha saputo intercettare il voto dei giovani, molti dei quali delusi dai partiti centristi che dominano la scena politica da decenni e non sono riusciti a risolvere la grave crisi abitativa del Paese, nonostante l’Irlanda disponga di notevoli risorse derivanti dalle tasse delle multinazionali.

La neoeletta ha costruito il suo successo anche grazie a una campagna sui social molto efficace e a endorsement inattesi, come quello del gruppo rap nordirlandese Kneecap, che l’ha sostenuta apertamente.