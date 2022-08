Ecco cosa sta succedendo nella centrale atomica di Zaporizhzhia e cosa rischia il mondo

di Piergiorgio Pescali

La centrale nucleare di Zaporizhzhia continua a rimanere un grande punto di domanda nel batti e ribatti delle accuse che Kiev e Mosca si rimpallano. Entrambe le diplomazie affermano che gli eserciti nemici bombardano la centrale mettendo a repentaglio la sicurezza non solo dei reattori nucleari presenti, ma anche della vita stessa degli operatori ucraini e dei militari russi presenti nel sito. Ad oggi nessuno dei missili e delle bombe convenzionali che potrebbero essere cadute all’interno del sito, ha causato problemi sulla sicurezza dei reattori o sul deposito di rifiuti radioattivi e i rilevatori non hanno segnalato alcun aumento di radioattività nell’ambiente. La stessa IAEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica), che ha sede a Vienna), nei suoi comunicati, ha ripetutamente e regolarmente declinato la possibilità che la centrale sia mai stata tecnicamente a rischio, ponendo invece l’accento sulle azioni militari che potrebbero compromettere la sicurezza non tanto degli impianti, quanto delle maestranze e delle norme internazionali che regolano le attività di una centrale nucleare.

È importante però notare che le tensioni attorno alla centrale di Zaporizhzhia sono iniziate tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, proprio quando gli Stati Uniti hanno aumentato il quantitativo di armi pesanti dirette verso l’Ucraina e la Russia avrebbe deciso di deviare parte dell’energia elettrica prodotta dai reattori a fissione in Crimea (cosa, comunque, non di immediata e facile attuazione). Il 3 agosto scorso, in risposta all’ennesima richiesta di Mariano Grossi verso i Governi di Ucraina e Russia affinché facilitassero l’ingresso degli ispettori IAEA nella centrale, Evgeniy Balitsky, governatore della zona di Zaporizhzhia sotto occupazione russa, dopo aver detto agli esperti internazionali che le porte della centrale atomica sono aperte, ha aggiunto: «Siamo pronti a mostrare come i russi controllano e proteggono (la centrale di Zaporizhzhia, ndr) mentre l’Ucraina, che riceve armi dall’Occidente, usa tali armi, incluso i droni, per attaccare la centrale nucleare comportandosi come scimmie che giocano con granate».

È significativo che tali parole siano state pronunciate proprio nell’esatto momento in cui Kiev e Mosca hanno iniziato a rafforzare le proprie posizioni lungo i fronti che dividono i due eserciti. La linea del fronte passa proprio lungo il fiume Dniepr sulle cui sponde meridionali si affaccia la centrale occupata dai russi, mentre dalla parte opposta, a soli tre chilometri, ci sono le linee ucraine e la città di Nikopol. Aumentare la tensione nucleare, se da una parte è utile agli ucraini per chiedere maggiori aiuti e appoggio politico dell’Occidente per contrastare Mosca e “mettere in sicurezza” Zaporizhzhia, dall’altra serve ai russi per ribadire che le armi inviate dall’Occidente rischiano di causare un danno atomico di proporzioni continentali addossando così tutte le responsabilità a Kiev e alle capitali, Washington in primis, che stanno aiutando l’Ucraina.

Il susseguirsi di attacchi con droni, artiglieria o missili denunciati da entrambe gli schieramenti con reciproche accuse non riescono però a trovare conferme certe. L’ordigno che, secondo i russi, il 7 agosto avrebbe colpito il deposito di stoccaggio senza causare danni, e mostrato in un video dall’agenzia russa Zvezda, sembra essere un B-27 Uragan, un missile d’artiglieria a corto raggio in dotazione ad entrambi gli eserciti che viene sempre sparato a salve di 16 missili da un lanciatore mobile. Secondo analisti militari indipendenti è per lo meno strano che si sia trovato il resto di un solo ordigno.

L’incendio causato da un attacco militare alla sottostazione elettrica da 750 kV ( che si trova esternamente al sito nucleare), ha costretto a mettere in stand-by uno dei tre reattori ancora funzionanti. A Zaporizhzhia, quindi, oggi sono due i reattori che producono energia da fissione. L’alimentazione elettrica è indispensabile per il funzionamento in sicurezza dei reattori, che hanno bisogno di un continuo ricircolo dell’acqua di raffreddamento per mantenere la temperatura del nucleo del reattore sufficientemente bassa. Il reattore deve essere raffreddato continuamente anche dopo il suo spegnimento per almeno una decina di giorni, in quanto il calore di decadimento emesso dal combustibile, sebbene sia solo il 4% di quello prodotto in piena attività, sarebbe comunque sufficiente a fondere le barre e creare le condizioni per un meltdown tipo quello avvenuto a Fukushima nel 2011.

I generatori di emergenza, indipendenti dal sistema di alimentazione elettrica, dovrebbero intervenire, ma non si sa con certezza quale sia il loro stato di manutenzione e questo è uno dei maggiori problemi espressi dal direttore dell’IAEA Mariano Grossi quando ha parlato di «centrale fuori controllo». Il settore più delicato è la piscina di stoccaggio delle barre di combustibile nucleare esausto. Qui vengono conservate per cinque anni le barre (ogni anno, se tutti e sei i reattori andassero a pieno regime, si produrrebbero 126 barre di uranio esausto) il cui elemento più pericoloso, lo iodio-131, è comunque già decaduto. Trascorsi i cinque anni, le barre sono trasferite in un deposito a secco e conservate in 380 cask sempre a Zaporizhzhia per essere infine inviate a Chernobyl, dove verranno stoccati per altri 100 anni. L’interruzione del ricambio d’acqua della piscina di stoccaggio potrebbe causare (nel giro di diversi giorni, se non settimane) l’esposizione delle barre all’aria e un surriscaldamento delle stesse con rischio di incendio. In tal caso il pericolo radioattivo sarebbe reale, ma affinché si concretizzi questa serie di eventi occorre una deliberata volontà di creare un incidente che andrebbe a coinvolgere non solo le popolazioni civili (sia ucraine che russe), ma anche chi lo creerebbe. Un vero e proprio suicidio, praticamente.

Tutte queste incognite hanno portato Grossi ad affermare, lo scorso 10 agosto, che «ora più che mai la presenza dell’IAEA nella centrale è di vitale importanza per aiutare a ridurre il rischio di un possibile disastro nucleare». La missione dell’IAEA, oltre a portare materiali che garantiscano la sicurezza e prevenire atti (intenzionali o no) che mettano in pericolo la centrale, servirà anche a fornire informazioni indipendenti e neutrali sullo stato del sito atomico.

Ma gli ostacoli sembrano essere insormontabili: visitare Zaporizhzhia allo stato attuale significa avvallare un precedente pericoloso. La centrale appartiene all’Ucraina e fino ad oggi nessuno Stato ha preso il possesso di una centrale atomica appartenente ad un'altra nazione con la forza. Ottenere il permesso per gli ispettori IAEA di visitare Zaporizhzhia significa stracciare tutti gli accordi internazionali stipulati tra lo Stato che gestisce la centrale (in questo caso Ucraina) e l’ente sovranazionale che controlla le operazioni all’interno della centrale (IAEA) affinché seguano procedure di sicurezza e di non proliferazione nucleare. La Russia sta in pratica chiedendo all’IAEA di accettare di entrare in territorio (esterno dalla loro giurisdizione) da loro controllato militarmente, secondo le loro regole.

Ora l’IAEA dovrà decidere se inviare i propri ispettori accettando le regole imposte da uno Stato invasore che occupa illegalmente una centrale nucleare (rischiando di rompere ogni relazione con l’Ucraina che si oppone fermamente a tale misura), oppure attenersi alle normative internazionali che vietano ad uno Stato di occupare illegalmente una centrale atomica e rifiutarsi di entrare a Zaporizhzhia.

Inoltre, una visita alla centrale comporta una serie di accordi molto complicati: si dovrà decidere da che parte raggiungere la centrale, con che visto, quali autorità rilasciano i permessi, chi accompagnerà gli ispettori IAEA, chi sarà il referente principale, chi avrà il diritto di contestare o avvallare i rapporti redatti dagli ispettori… I russi hanno già fatto sapere di non essere disposti a ricevere la delegazione internazionale proveniente dalla sponda opposta del Dniepr (controllata dagli ucraini), chiedendo invece che gli ispettori entrino dai territori occupati dal loro esercito e con un visto russo. Il 6 agosto 2022 Mikhail Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, ha detto che l’unica soluzione possibile sarebbe una demilitarizzazione della zona attorno alla centrale con un controllo delle Nazioni unite. Una proposta che l’Ucraina ha sempre chiesto sin dal 4 marzo 2022, quando i russi hanno occupato la centrale, ma che oggi sta prendendo piede anche tra i seggi delle Nazioni unite.

(Foto Reuters: un militare russo vicino alla centrale atomica di Zaporizhzhia)