Che bello ritrovare Imma Tataranni, mentre si gira la terza stagione

Mentre a Matera sono cominciate le riprese di Imma Tataranni 3, su Rai 1 stasera alle 21.30 va in onda la seconda puntata della seconda stagione, alla vigilia del giorno in cui la protagonista Vanessa Scalera compirà 47 anni.



Imma Tataranni 2 è stata trasmessa tra il 2021 e il 2022: 4 puntate nella prima tranche (ottobre/novembre '21) e altrettante l'anno dopo (settembre/ottobre '22). Dal 28 marzo viene replicata l'intera stagione

Ma chi è Imma Tataranni? È un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l'appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto dI complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un'adolescenza ribelle.

Vanessa Scalera così aveva presentato Imma Tataranni 2: ”I nuovi episodi approfondiranno la crisi tra Imma e Pietro (Massimiliano Gallo, ndr): vedremo così la protagonista in un momento di difficoltà, di solitudine. Del resto, non è che ha una storia con Calogiuri", l'insicuro carabiniere interpretato da Alessio Lapice che ha un debole per la magistrata. "Ma attenzione - sorride l'attrice, raggiunta all'uscita dal seggio elettorale - è sempre una commedia: Imma e Pietro cercheranno di far rifunzionare le cose, fingendo alla presenza dei suoceri e della figlia, esattamente come accade nella vita di coppia, e questo creerà situazioni molto divertenti". Perfetta l'alchimia con Gallo, "un collega delizioso: da lui ho imparato a stare dentro i tempi comici", sottolinea Scalera. Diana (Barbara Ronchi), sua assistente in procura, "proverà a starle vicino, ma Imma non è una donna che ama essere aiutata". Non mancherà la linea crime, "che lambirà anche la sua famiglia