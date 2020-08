«Che choc la rete di ragazzini che si scambiava materiali pedopornografici»

Cara Armando, è davvero una notizia che va al di là delle peggiori fantasie. Ma che ci può portare qualche riflessione. Innanzi tutto, non si può generalizzare. Le azioni di questi pochissimi ragazzi non sono quelle ordinarie degli adolescenti. E non si può pensare che ogni adolescente covi in sé queste fantasie. Certo, non sappiamo che cosa passa nelle loro teste. Forse la scoperta più importante di questa fase della vita è che nella mente nessuno può leggere, e ciascuno può ospitare i pensieri più strani. Questo non signi ca che dobbiamo dubitare che nelle menti di tutti i ragazzi siano annidati desideri così perversi. In ogni caso, dobbiamo porre grande attenzione a quello che dicono e fanno: per capire se si stanno radicando in un sistema di valori che comprendano il rispetto degli altri, l’attenzione per i più piccoli e deboli, ma anche un certo controllo delle proprie emozioni e pulsioni, affinché imparino ad autoregolarsi. Sono queste infatti le migliori difese contro l’insorgere di pensieri e fantasie così terribili. La seconda cosa, collegata alla prima, è che i ragazzi sono subissati da tanti stimoli diversi, anche a causa del facile accesso a Internet. Il controllo è necessario, soprattutto no ai 13 anni: occorre poter accedere liberamente ai loro cellulari no a quell’età. Non serve un controllo continuo e sistematico, che diventerebbe opprimente e controproducente. Tuttavia i ragazzi più piccoli devono sapere che i genitori, se lo desiderano, possono vedere che cosa accade on line ai gli. Soprattutto però occorre tenere aperta una comunicazione schietta e una vicinanza emotiva. Poter parlare di tutto, compresi temi non facili come la sessualità e la violenza, da affrontare con tatto e naturalezza, ma senza remore. Non per fare monologhi, ma lasciando spazio ai ragazzi per esprimere i propri pensieri. Per non lasciarli soli di fronte alle sollecitazioni che vengono dall’esterno.