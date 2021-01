Chi vincerà? Il vecchio patriarca o il rapper?

Forse punta al primato, dato che l’Uganda, che vota oggi – 14 gennaio – per le elezioni presidenziali e legislative, lo vede candidato per la sesta volta. In questa tornata, però, potrebbe non farcela. In queste elezioni del 2021, l’ormai vecchio patriarca si trova a fronteggiare uno sfidante che forse per lui è spiazzante: Robert Kyagulanyi Ssentamu, in arte col nome molto più semplice di Bobi Wine, musicista e cantante rapper popolarissimo fra i giovani. Uno sfidante che ha esattamente la metà dei suoi anni (38 di Wine contro i 76 di Museveni)

“Trent’anni fa, una promettente voce africana affermò che ‘il problema dell’Africa in generale, e dell’Uganda in particolare, non è la gente ma sono i leader che vogliono restare troppo a lungo al potere’”. Chi lo disse? Yoweri Museveni, il presidente che da 35 anni è alla guida della stessa Uganda. Già, proprio lui. Uno degli ormai rari “dinosauri” africani, uno dei più longevi presidenti nel Continente nero.

Brutta storia, insomma, specie in un Paese che non ha mai avuto finora un solo passaggio di potere avvenuto pacificamente.

In queste ore si vota, nei prossimi giorni ci sarà lo spoglio (nei Paesi africani avviene in tempi piuttosto lunghi rispetto agli standard europei), il cui esito si sa già avere non poche ombre al punto che né l’Unione Europea né gli Stati Uniti hanno mandato osservatori a delle elezioni che nemmeno nelle premesse rispettano gli standard democratici.

Tuttavia, qualche volta il potere logora anche chi ce l’ha, parafrasando una nota massima del nostro Giulio Andreotti, e questo sicuramente è toccato a Museveni: in questi ultimi anni è cresciuto il malcontento, l’insofferenza per una leadership immutabile e sempre più autocratica, le disparità sociali, le rivendicazioni politiche nei confronti di un sempre più evidente deficit democratico.

Dittatura, però, tollerata dalla comunità internazionale per via del successo con cui Museveni ha sconfitto i sanguinari ribelli nella ventennale guerra civile del Lord Resistence Army – guidati dal pazzo visionario Joseph Kony – riportando la pace nel Paese, per la relativa crescita economica che l’Uganda ha avuto sotto il suo governo, per la battaglia portata avanti nei confronti dell’Hiv. E soprattutto perché agli occhi degli occidentali ha fatto dello Stato africano una delle realtà più stabili e affidabili del Continente, anche nella lotta al terrorismo estremista islamico.

Museveni è salito al potere nel 1986, con un’azione militare: all’epoca ebbe il merito di liberare l’Uganda dalla feroce dittatura di Idi Amin Dada e di sconfiggere Milton Obote. La sua ascesa al potere fu salutata con grandi speranze: giovane Capo di Stato, illuminato, capace, nei primi anni, di grandi riforme. Poi, nel tempo, com’è accaduto a diversi altri leader africani, la sua leadership si è via via offuscata fino a diventare una sorta di dittatura mascherata.

E così arrivò Bobi Wine. Entrato in politica da poco più di tre anni, ha vinto a mani basse un seggio in Parlamento nel 2017. E già da un paio d’anni ha annunciato che avrebbe corso per la presidenza. La popolarità ottenuta fra i giovani ugandesi con la musica l’ha riversata in politica, e in un Paese dove l’80% della popolazione ha meno di 30 anni è facile immaginare quanto la sua ascesa sia pericolosa per il vecchio e usurato Presidente in carica.

D’altro canto, il trentottenne candidato ha le carte in regola: nato in uno slum della capitale Kampala, si è guadagnato quasi subito l’appellativo di “Presidente del ghetto”, e prima dei suoi discorsi pubblici già le sue canzoni infiammavano la fascia giovanile della popolazione con i testi spesso focalizzati sulla disoccupazione, i problemi della vita in baraccopoli, la denuncia delle violenze e degli abusi, la protesta contro la repressione politica.

I candidati sono 11, ma la vera lotta è fra loro due: Wine e Museveni. Le sorti sono in mano a poco più di 18 milioni di elettori (tanti sono gli aventi diritto registrati al voto in Uganda).