«Ho invocato la Vergine del Rosario perché metta fine alla pandemia»

“O Regina del Santo Rosario di Pompei, Tu che da più di un secolo troneggi solenne in questo altare, che la devozione dei nostri padri ti hanno edificato, ascolta la nostra umile e accorata preghiera”.

Nel silenzio spoglio di fedeli della parrocchia di San Giovanni Battista di Orotelli, nel Nuorese, è risuonata più volte, durante l’emergenza Coronavirus, la voce del parroco, don Franco Pala, 47 anni, e il suo atto di affidamento alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. «Ho sentito dentro la forte urgenza di invocare la Madonna. Quando è iniziata la quarantena, davanti all’immagine di Maria mi sono domandato cosa potevo fare io per la mia comunità, in un momento in cui siamo obbligati a stare a casa, in cui le celebrazioni pubbliche non sono consentite. Allora ho pensato di scrivere una preghiera di affidamento, di rivolgerle una supplica a nome di tutta la comunità perché protegga le nostre vite da questo virus con la promessa fiduciosa che presto andremo tutti a Lei per renderle grazie dell’aiuto e del conforto che non ci fa mancare».

Come la gente ha potuto seguire e unirsi alla sua preghiera?

«Con la radio parrocchiale e con le trombe che si trovano all’esterno della chiesa. La supplica è risuonata per tutte le vie del paese, insieme ad alcuni inni sardi, i “gosos”, dedicati alla Madonna di Pompei. È stato un momento di fortissima spiritualità, ero solo ma sentivo di avere alle mie spalle tutto il popolo di Dio e di Maria che pregava con me. La commozione è stata tanta, non solo mia, ma di tutti i parrocchiani che nelle ore successive hanno chiesto di avere la registrazione della preghiera in modo da recitarla anche in altri momenti di questa quarantena. La gente, in queste settimane, vive lo sconforto della solitudine, la paura della morte e la paura di non riuscire economicamente a fronteggiare questa emergenza, soffre, piange al telefono quando ci sentiamo, si rattrista per aver vissuto una Pasqua insolita, ma allo stesso tempo spera, ascolta la radio parrocchiale per fare comunità, si rivolge alla Vergine di Pompei. Nel cuore degli orotellesi, l’effigie della Madonna del Rosario è scolpita nel cuore. Lo sento moltissimo, anche in questi giorni».