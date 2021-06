Chiesa ambrosiana e università insieme per mettere anima e sostanza alla ripresa

Lunedì 14 giugno alle ore 10.00 si terrà nell’Aula Magna del Collegio Universitario Torrescalla (zona Città Studi a Milano) una tavola rotonda trasmessa anche in streaming, dal titolo “L’occasione del futuro. Dialogo tra Chiesa e Accademia sul governo della ripresa”.

All’incontro, organizzato dalla Fondazione Rui, parteciperanno Gianmario Verona, rettore dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Emilio Faroldi, prorettore delegato del Politecnico di Milano, Maria Pia Abbracchio, prorettrice vicaria dell’Università di Studi di Milano e Marco Orlandi, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che dialogheranno alla presenza di Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.

La Fondazione Rui, impegnata da 60 anni nella formazione d’eccellenza dei giovani universitari, come parte della comunità accademica, con questo evento intende favorire un confronto fra la Chiesa ambrosiana e le istituzioni universitarie per riflettere sulle scelte che saranno determinanti per il futuro del Paese. In una fase in cui si stanno recuperando spazi di libertà e si ha davanti un’ampia finestra di opportunità, questa tavola rotonda vuole dare il via ad un confronto che porti a comporre antiche dicotomie quali “sviluppo vs uguaglianza”, “occupazione vs sostenibilità”, “libertà vs responsabilità” in favore di una rinnovata capacità di sintesi in grado di rispondere alle sfide che questo tempo presenta. Si parlerà quindi dei criteri e delle priorità su cui progettare la ripartenza, interrogandosi sulle caratteristiche del futuro: un recovery che sia insieme ‘ripresa’ e ‘guarigione’ dalle conseguenze materiali e sociali della pandemia.

“Il contesto odierno - dice Giuseppe Ghini, docente universitario e Presidente della Fondazione Rui - chiama la società civile e le sue istituzioni a scegliere la direzione del futuro. Questa operazione esige una riflessione profonda e meditata che sintetizzi ‘strumenti’ e ‘fini’. Abbiamo attraversato un periodo doloroso che tuttavia contiene un momento di grazia: la possibilità di interrogarci su come le nostre comunità di vita, un puro vivere uno accanto all’altro, possano trasformarsi in una comunità di senso”.

Agli interventi dei relatori, moderati da Giovanni Crostarosa Guicciardi, Alumnus Rui e Bocconi, membro del team di direzione del Collegio Castelbarco e dottore commercialista, seguirà la riflessione dell’Arcivescovo di Milano.

(Nella foto in alto: mons. Mario Delpini all'Università Cattolica di Milano nel 2017)