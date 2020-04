Cinema sul piccolo schermo: Animali fantastici - I crimini di Grindwald in prima visione

Con grande anticipo rispetto ai tempi abituali di uscita sulle televisioni free, Mediaset è riuscita a regalare ai propri spettatori una grande super prima visione: il film «Animali fantastici - I crimini di Grindelwald».Lunedì 20 aprile su Canale 5 andrà in onda in prima serata il secondo episodio della serie Animali fantastici, spinoff e prequel dell’amata epopea cinematografica di Harry Potter, che ha incassato nel mondo 655 milioni di dollari.Con una nuova sceneggiatura firmata dall'autrice dei romanzi J.K. Rowling, Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald è il sequel del fortunato spinoff ambientato decenni prima di Harry Potter.

Alcuni mesi dopo gli eventi che hanno scosso la città di New York, una schiera di fedeli seguaci si stringe intorno al famigerato mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), evaso di prigione con l'intento di sollevare i propri simili contro le spregevoli creature babbane.

Rientrato in patria, il giovane Newt Scamander (Eddie Redmayne), il magizoologo dall'aria svanita e la valigia brulicante di snasi, occamy e demiguise, non fa in tempo a dire "tassorosso" che una vecchia conoscenza della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts lo arruola tra le fila dei buoni, indaffarati per preservare il segreto del mondo magico. Il professor Albus Silente (Jude Law) potrebbe essere l'unico in grado di fermare quello che una volta considerava il suo migliore amico, ma per farlo avrà bisogno dell'aiuto del mago che ha contrastato Grindelwald in passato e del suo sgangherato team importato dal nuovo continente. L'impacciata auror Tina (Katherine Waterston) e la spigliata sorella Queenie (Alison Sudol) non sono le uniche ad accompagnare Newt nella magica Parigi: sprovvisto di bacchetta ma carico di buone intenzioni, torna a completare il quartetto l'unico No-Mag della squadra, il divertente fornaio Jacob Kowalski (Dan Fogler). Nuovi personaggi e colpi di scena intervengono a movimentare la seconda avventura nell'universo magico degli anni venti, a cominciare dallo sfortunato Credence (Ezra Miller), il cui destino sconosciuto verrà finalmente svelato. E ancora citazioni, riferimenti al primo film e alla saga originale, con la comparsa di Leta Lestrange (Zoë Kravitz) e dell'audace Theseus Scamander (Callum Turner), famoso fratello maggiore del protagonista.

Visto l’eccezionale anticipo di «Animali fantastici - I crimini di Grindelwald», la prevista partenza della saga “Il Signore degli Anelli” verrà trasmessa da lunedì prossimo 27 aprile.