Cinquant'anni fa si sciolsero i Beatles

“Prevedi che verrà un tempo in cui Lennon-McCartney torneranno a collaborare nella scrittura dei pezzi?”. “No”. “Hai qualche progetto per apparire in pubblico dal vivo con i Beatles?”. “No”. “Il tuo allontanamento dai Beatles è temporaneo o permanente, dovuto a divergenze personali o musicali?”. “A divergenze personali ed economiche, ma soprattutto al fatto che sto meglio con la mia famiglia. Temporaneo o permanente? Non so”. “Hai in previsione un nuovo album o un singolo con i Beatles?”. “No”.

Questo uno stralcio dell’intervista, in realtà poco più che un comunicato stampa inviato dalla sua casa discografica, rilasciata da Paul Mc Cartney per promuovere il suo primo album da solista (McCartney) e apparsa sul Daily Mirror proprio il 10 aprile del 1970. Che titolò in prima pagina "Paul is quitting the Beatles" (Paul ha lasciato i Beatles). Un’epoca intera ci distanzia da quella data che sconvolse i milioni di fan in tutto il mondo. Anche se non si trattò di un annuncio ufficiale, le risposte lapidarie non lasciavano molto spazio alla speranza: il gruppo più celebre e amato della storia della musica pop, dopo soli dieci anni, era giunto al capolinea. Come regalo d’addio, l’uscita nel maggio successivo, dello splendido album Let it be, registrato prima della scissione.