«Alika è Morto perché disabile, nero e mendicante»

Mazzi di fiori con la scritta “Stop racism” e foto di uomini di colore sul marciapiede, donne in lacrime, sgomento, indignazione, dolore. A Civitanova Marche è il giorno dell’incredulità, della solidarietà e dello sgomento dopo la morte di Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano di 39 anni pestato a morte nel centro della città per futili motivi dal 32enne italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, che ora dal carcere chiede scusa.

Alika è morto «perché era disabile, nero, medicante», dice mons. Vinicio Albanesi, fondatore della Comunità di Capodarco di Fermo che negli anni ha accolto disabili, malati mentali, migranti, vittime di tratta. La morte di Alika denota «una grande arroganza», ma anche l'impoverimento dei valori: «è come se la vita umana, la vita degli altri non contasse più nulla. Eppure è un momento in cui potrebbe esserci un certo benessere, una maggiore civiltà». Don Vinicio, come vuole essere chiamato, ricorda anche Emmanuel Chibi Namdi, il 36enne nigeriano morto a Fermo nel 2016 dopo una colluttazione con un ultrà della Fermana che aveva insultato la sua compagna. «Le Marche non sono razziste - osserva -, semmai sono un mondo chiuso, soprattutto nel sud della regione, che si riconosce in una dimensione di piccolo paese, una dimensione familista che è sempre diffidente verso gli estranei, anche non di colore. La gente accetta con difficoltà un prete nero ad esempio». Ma il problema è più generale e strisciante: «Troppo spesso i migranti sono accettati solo perché fanno comodo, per svolgere certi lavori, ad esempio nei campi, nelle pulizie o nel caso di bambini per garantire il mantenimento delle classi scolastiche». E comunque, conclude, dopo il raid di Luca Traini «i migranti africani sono quasi spariti dalle nostre parti».

La diocesi di Fermo invita alla riflessione: «La nostra Chiesa locale e le parrocchie di Civitanova di fronte all’uccisione di Alika scelgono l’atteggiamento del silenzio per lasciarci ferire il cuore e sconvolgere dell’accaduto. Preghiamo per la vittima e siamo vicini a tutti coloro che sono nel dolore e nell’angoscia per quanto successo», si legge in un comunicato, «a partire dell’Eucaristia che celebreremo domenica, nella quale in luogo dell’omelia ci saranno alcuni minuti di silenzio, vogliamo ribadire e rafforzare il nostro impegno per la pace e perché l’aggressività non si sostituisca alla giustizia e non metta più in pericolo altre vite», prosegue il testo: «Nessuna forma di violenza può avere cittadinanza nella vita secondo lo stile del Regno di Dio. Preghiamo anche per l’aggressore e i suoi familiari».