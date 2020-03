Riscopriamo tutta la bellezza del Rosario e della preghiera

Stimatissimo direttore, gli effetti derivanti dal pericolo di contagio da Coronavirus condizionano anche le abitudini di chi frequenta la Chiesa. Le disposizioni di diverse diocesi sono chiare: stop a catechismo e niente segno di pace e acqua santa a Messa. Banditi gli abbracci. In alcune chiese sono sospese tutte le messe, gli oratori resteranno chiusi. Per evitare potenziali contagi, gli esperti consigliano di restare in casa. In questo diffuso smarrimento religioso, la preghiera comune, specialmente nelle famiglie, aiuterà a capire che la solitudine ha un messaggio benefico per ciascuno. E credo proprio che recitare il rosario tra le nostre mura domestiche sia una vera gioia. Momenti sublimi che fanno dimenticare le angosce e i problemi quotidiani. La fede si rinnova e la mente va con nostalgia ai nostri nonni quando, dopo il secondo periodo bellico, insieme ai figli e nipoti, si riunivano attorno al focolare per questa pratica devota. Erano serate inebrianti, pur vivendo le miserie delle circostanze e i tormenti familiari. Era un immergersi nella beatitudine. Secondo la tradizione cristiana, recitare il rosario è come donare alla Vergine una corona di rose. E padre Pio, il santo di Pietrelcina, diceva: «La corona è l’arma più potente contro ogni male dell’umanità». Spero davvero che la Misericordia Divina ci salvi dalle angustie presenti.

FRANCO PETRAGLIA - CERVINARA (AV)

Reverendo e caro don Rizzolo, mi permetto disturbarla per una proposta: non potrebbe rivolgersi al card. Gualtiero Bassetti, l’autorità massima per la Chiesa Italiana, affinché indica un periodo di preghiera al Signore Gesù, con l’intercessione della Vergine Maria, per implorare la guarigione e la cessazione del diffondersi della malattia che sta mettendo alla prova tutto il mondo? Penso che tutti i lettori del nostro bel settimanale aderirebbero con entusiasmo e contagerebbero (in bene) tanta gente. Nella nostra famiglia già lo facciamo.

FRANCA - TORINO