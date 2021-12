Una chiamata generale all’impegno contro la tratta di persone

Gentile direttore, le scrivo all’indomani del lancio della chiamata all’azione globale “Care Against Trafficking” contro la tratta da parte di Talitha Kum, la rete internazionale di oltre 3mila suore in tutto il mondo, e dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali per ringraziare lei, la sua redazione e in particolare Alberto Chiara, per aver annunciato l’evento nel sito di Famiglia Cristiana. Al lancio ha partecipato anche il cardinale Parolin. Le scrivo anche per proporle di raccontare ai suoi lettori i contenuti della call to action, approfondendo le storie e il servizio che le suore stanno facendo in Italia, Europa e in tutto il mondo per combattere in modo sistemico la tratta e lo sfruttamento delle persone. Per la prima volta Talitha Kum ha deciso di rivolgere una call to action non solo alle suore, alla Chiesa cattolica e ai leader religiosi, ma anche alla governance globale, compresi gli Stati, le organizzazioni internazionali, i protagonisti non statali come i gruppi della società civile, le organizzazioni del settore privato e le istituzioni accademiche, e a tutti coloro che hanno delle responsabilità e intendono impegnarsi per l’eliminazione della tratta e lo sfruttamento delle persone. Presente in oltre 90 Paesi, Talitha Kum solo nel 2020 si è presa cura di oltre 15.000 sopravvissute e circa 170.000 persone hanno beneficiato di attività di prevenzione e formazione contro la tratta. La rete di Talitha Kum oggi è guidata da suor Gabriella Bottani, missionaria comboniana, e ha coordinamenti in ogni continente. In passato sono state figure significative suor Estrella Castalone, prima coordinatrice della rete, e suor Bernardette Sagma, coordinatrice del progetto Unione internazionale Superiore generali, e suor Eugenia Bonetti, della rete italiana. Il prossimo appuntamento di Talitha Kum è la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta dell’8 febbraio. Sarebbe per noi significativo poter raccontare ai lettori di Famiglia Cristiana con quale spirito arriveremo a questa giornata e come si sta portando avanti la chiamata all’azione.



ALESSANDRA TARQUINI - Press Officer Talitha Kum's call to action event