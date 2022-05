«Il cardinale Zuppi, uomo di profezia: la Chiesa ha bisogno di lui»

Lui unisce un'attenzione agli ultimi, ai poveri, ai fragili. L'idea di una Chiesa in uscita povera e dei poveri. Ecco perché quando Il Papa ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità a Milano ha gioito.

Come ha reagito alla nomina?



«Ho reagito con grande gioia perché conosco il suo cammino di attenzione a quella rilettura della Chiesa povera e dei poveri, che ha importanti riferimenti conciliari in un altro arcivescovo bolognese come Giacomo Lercaro, oltre a essere in profonda sintonia con tutto il messaggio di Papa Francesco. Ho grande stima per questo impegno di profezia semplice di cui c’è un gran bisogno. La sua essenzialità, così carica e ricca di contenuti, mi ha sempre sorpreso e conquistato».



Quando l'ha conosciuto?



«Ho avuto modo di incontrarlo e conoscerlo quando è diventato arcivescovo di Bologna. Lo invitammo a un convegno delle Reti della carità sul tema della povertà e da allora è nato un legame che ci ha visti insieme in diverse altre iniziative. Abbiamo scoperto una comunanza nella capacità di cogliere quella dimensione spirituale che c’è nel rapporto tra Parola e testimonianza. Del resto, avviammo Reti della carità proprio perché come persone di fede impegnate nel sociale ci sentimmo interrogati dalla frase di Papa Francesco: “La Chiesa non è una ONG”. E il cardinal Zuppi ci ha sempre aiutati a riflettere sul non perdere mai di vista il senso e il significato del valore evangelico eccedente la gestione operativa».