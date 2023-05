Comuni al voto: ecco dove si svolgono le elezioni

Oltre quattro milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne domenica 14 e lunedì 15 per rinnovare le amministrazioni di 595 comuni (di cui 91 superiori a 15.000 abitanti con 13 comuni capoluogo e 504 pari o inferiori a 15.000). Tra i capoluoghi anche Brescia, capitale della cultura, con Bergamo, del 2023. In totale sono 70 i comuni in Piemonte, 106 in Lombardia, 49 in Veneto, 23 in Liguria, 21 in Emilia-Romagna, 22 in Toscana, 7 in Umbria, 15 nelle Marche, 47 nel Lazio, 31 in Abruzzo, 14 in Molise, 84 in Campania, 51 in Puglia, 14 in Basilicata, 41 in Calabria. Dei 13 capoluoghi l’unico di regione è Ancona. Quelli di provincia, oltre Brescia, sono Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi. Sono 33.953 i diciottenni residenti in Italia che votano per la prima volta: il comune di Brescia è quello dove è più alto il numero di chi vota per la prima volta: 1.059 elettori di cui 546 uomini (51,6%) e 513 donne (48,4%). Sempre Brescia ha anche il record dei votanti: 147.916. Gli elettori meno numerosi, appena 68, sono invece a Collobiano, in provincia di Vercelli (36 uomini e 32 donne).