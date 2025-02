Con "Adotta uno scrittore" 40 autori e autrici nelle scuole e negli istituti penitenziari

Le autrici e gli autori adottati

Saranno adottati: Daria Bignardi, scrittrice e conduttrice, autrice di Ogni prigione è un’isola (Mondadori), in cui racconta il sistema carcerario attraverso l’esperienza personale; Francesca Giannone, autrice del bestseller La portalettere (Editrice Nord), r omanzo italiano più venduto del 2023, tradotto in 30 Paesi; lo scrittore Marco Balzano, Premio Campiello con L’ultimo arrivato (Sellerio), ora in libreria con il romanzo storico e civile Bambino (Einaudi); Nadeesha Uyangoda, nata a Colombo (Sri Lanka) e in Italia dall’età di sei anni, autrice di Corpi che contano (66thand2nd), su l tema del rapporto tra corpo e pratica sportiva; Lucia Annibali, autrice di Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere (Feltrinelli), il racconto della sua storia vittima della violenza del compagno, a distanza di 11 anni, con lo sguardo di oggi; Beatrice Salvioni, autrice dell’esordio La Malnata (Einaudi), tradotto in tutto il mondo e presto serie televisiva, e del recente successo La Malacarne (Einaudi); @BarbaSophia (Matteo Saudino), professore, youtuber da oltre 36 milioni di visualizzazioni e scrittore, autore di Star Wars e la filosofia (TEA/Vallardi), in cui i grandi temi del pensiero filosofico sono affrontati attraverso un personaggio della saga; Andrea Valente, scrittore e illustratore di libri per ragazze e ragazzi , Premio Andersen nel 2011 come autore completo, ideatore del personaggio Pecora Nera, autore di Ops! 20 imprevisti che hanno cambiato l’evoluzione e la storia (Editoriale Scienza) con Telmo Pievani; Maicol & Mirco (pseudonimo di Michael Rocchetti), fumettista e disegnatore, matita delle ironiche vignette online Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco , autore di Favole per psicoterapeuti (Bao Publishing), guida divertente per uscire dalle impasse morali della vita; Alice Basso , scrittrice, redattrice e traduttrice, in libreria con il suo primo libro per ragazzi, I fratelli difendieroi (Garzanti), sui grandi classici per i giovani; Matteo Bussola , scrittore e conduttore radiofonico, autore del bestseller La neve in fondo al mare (Einaudi), sulla fragilità adolescenziale e l’amore di genitori e madri alle prese con la malattia dei figli; la scrittrice Raffaella Romagnolo, autrice di Aggiustare l'Universo (Mondadori), romanzo di dolore, rinascita e memoria, finalista Premio Strega 2024; Maddalena Vaglio Tanet, autrice di Rim e le parole liberate (Rizzoli), vincitore del Premio Andersen 2024 (+8) e del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2024 (8+); Francesco Pacifico, scrittore e traduttore, autore di podcast come Archivio Pacifico sui personaggi culturali italiani, autore di Io e Clarissa Dalloway. Nuova educazione sentimentale per ragazzi (Marsilio); Laura Buffoni, autrice di Un giorno ti dirò tutto (HarperCollins), storia di una bambina di buona famiglia trasportata in un quartiere malfamato; Carlo Greppi, storico e scrittore, autore di saggi sulla storia del Novecento, in libreria con il romanzo storico per ragazzi I pirati delle montagne (Rizzoli); Camilla Mancini, figlia dell’ex ct azzurro Roberto Mancini, autrice esordiente con Sei una farfalla (Mondadori Ragazzi) sul tema della salute mentale; il giornalista Angelo Carotenuto, che nei suoi articoli si occupa di calcio, libri, musica e cinema in particolare, autore del romanzo Viva il lupo (Sellerio); Lorenzo Gasparrini, filosofo e attivista antisessista, autore di Non sono sessista, ma...Il sessismo nel linguaggio contemporaneo (Tlon); Simona Lo Iacono , scrittrice e magistrato presso il tribunale di Catania, autrice di Virdimura (Guanda), storia della prima donna medico nella Sicilia del ‘300; Marianna Balducci, illustratrice Premio Andersen 0-6 anni nel 2021, autrice di Una storia troppo corta (Edt Giralangolo), immaginario dialogo con un piccolo lettore insoddisfatto; Bruno Zocca, illustratore e collaboratore del New York Times, autore di E se fossi qualcun altro? (Lupoguido), libro per solleticare l’immaginazione ed esplorare tutti i mondi possibili; Paola Barbato , scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, autrice dell’horror thriller per bambini dagli undici anni in su Horror game (Il Battello a Vapore), su cinque ragazzi vogliono finire un famoso gioco online; Susanna Mattiangeli , scrittrice e sceneggiatrice di fumetti per l’infanzia e l’adolescenza, autrice di La Costituzione nelle parole (Edizioni Lapis), storia, raccontata ai bambini, di come è stata scritta la Costituzione italiana; Federico Vergari, giornalista, scrittore e consulente culturale nel settore dello sport e del fumetto, autore di Atlante illustrato degli sport inusuali (Lab DFG), dedicato alle discipline insolite, rare, strane; Paola Zannoner scrittrice amata dal pubblico degli adolescenti, autrice del libro illustrato Sette nonne per Bianca (Emme Edizioni); Alice Milani, autrice di diversi volumi a fumetti e della biografia per ragazzi Sofia Kovalevskaja – Vita e rivoluzioni di una matematica geniale (Coconino Press), dedicato a una pioniera dei diritti delle donne; Fabrizio Altieri , scrittore di libri per bambini e ragazzi, autore di Omicidio in ricetta (Pelledoca); Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi divulgativi rivolti per ragazzi, autore di Come essere vento (Mondadori); Laura Pezzino , giornalista e scrittrice, autrice di Il giorno in cui cambiò ogni cosa (Il Battello a Vapore); Stefano Piri, scrittrice e giornalista, autore di Italia-Francia, l'ultima notte felice (66thand2nd); Morena Pedriali Errani, artista circense, attivista per le minoranze romanì, autrice di Prima che chiudiate gli occhi ( Giulio Perrone Editore); Sergio Badino, fumettista, sceneggiatore di fumetti di Topolino, autore di Mille papaveri rossi (Piemme); Daniela Carucci, come attrice e drammaturga di teatro per l’infanzia e l’adolescenza, autrice di Nullo (Sinnos); Antonio Ferrara, Premio Andersen (+15) nel 2013, scrittore e illustratore, autore di Solo come un cane (Einaudi Ragazzi), ambientato in un carcere minorile; Francesca Torre , redattrice per Panini Comics attenta ai temi della parità di genere nei fumetti, autrice del graphic novel L’età verde (Editrice Il Castoro); Marco Marmeggi, scrittore e docente, autore del romanzo per ragazzi L’isola di Medusa (Giunti) sull’amicizia e la solidarietà, scritto grazie al sostegno della Fondazione Sanlorenzo come progetto volto a sensibilizzare sul valore e le sfide delle isole minori italiane; Sonia Maria Luce Possentini , pittrice, illustratrice e storica dell’arte, con i libri Natura è..., La natura sa quasi tutto, Preghiera alla Poesia, Non dubitare dei sogni, Il tesoro di Nina, Non avere paura, Tutta la bellezza che c'è (Carthusia); Paola Zanghì, illustratrice, autrice di Emmeline Pankhurst (Beccogiallo); Sarah Pellizzari Rabolini , insegnante e giornalista, autrice del romanzo illustrato Sorella di cuore (CoccoleBooks).