Coni, fumata bianca per Buonfiglio: eletto presidente nel segno della continuità

Il conclave del Coni è arrivato presto alla fumata bianca, forse prima del previsto: il primo a raggiungere i 41 voti necessari è stato Luciano Buonfiglio, da oggi nuovo presidente del Coni eletto con 47 voti contro i 34 di Luca Pancalli presidente uscente del Comitato Paralimpico. È il volto meno noto tra i tre candidati su otto davvero in lizza. Ha 74 anni, napoletano d'origine, lombardo di formazione, maturità scientifica, laurea in Giurisprudenza, indirizzo Economico, Buonfiglio è stato fin qui dal 2005 alla guida della federazione canoa e kayak, unico presidente federale in carica e dunque unico candidato ad esprimere un voto in questa elezione, del Coni era già stato vicepresidente, dal 2013 al 2018, primo mandato della presidenza Malagò.

Nessuno ha mai fatto mistero che proprio Giovanni Malagò, presidente uscente impossibilitato a concorrere, per la legge Ab che introdotto il limite del terzo mandato, cui Malagò ha provato a resistere senza successo, fosse il convitato di pietra di questa elezione, che è stata interpretata come un "pro"/"contro" Malagò.

Buonfiglio era percepito come un delfino di Malagò, dall'altra parte Luca Pancalli era avvertito come sostenuto dal Governo, ma non da tutto il Governo, e l'impressione corrente era che fosse un sostegno più contro Malagò che pro Pancalli. A far da terzo incomodo Franco Carraro, 85 anni suonati, un curriculum spesso come un dizionario, una collezione enorme di cariche, da guadagnargli il beffardo soprannome di "poltronissimo", già tre volte presidente Coni, ma in anni lontani, e ci sarebbe stato da discutere se valesse anche per lui il tema "terzo mandato".

In ogni caso zero voti: aveva lasciato libertà ai suoi sostenitori, cosa che equivaleva a dirigere i voti su Buonfiglio, a patto, pare, che ci fosse continuità alla Vice presidenza e che Mornati restasse al suo posto.

Buonfiglio ha un passato da atleta: 36 volte in azzurro con la canoa. È stato più volte campione italiano, ha partecipato a cinque Mondiali e ai Giochi di Montreal 1976. Dopo: funzionario alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Direttore centrale del gruppo assicurativo Alliance Europa, Presidente Sezione Tecnica Ania e Direttore Centrale Banca Popolare di Bari. Buonfiglio aveva sostenuto Malagò nella richiesta di proroga almeno fino a Milano -Cortina è si è candidato solo dopo che la proroga era stata negata. La vittoria di Buonfiglio fa dunque registare la vittoria sottotraccia di Malagò: il Coni ha scelto la continuità. E lo ha fatto non solo in questo senso: tra i candidati non c'era una donna e l'eletto ha 74 anni, l'età media tra gli otto in lizza sforava i 71: difficile così smentire chi racconta lo sport come uno strano mondo, un po' strabico: abitato da giovani per definizione, sempre più frequentato da ragazze, ma governato da un pugno uomini piuttusto attempati. Anche perché la regola del terzo mandato vale per gli eletti, ma non per i 50 presidenti federali elettori, il cui ricambio è scarso e tra i quali ci sono solo due donne. Tra Governi e Coni, fatta salva l'autonomia tecnico-sportiva del secondo, il rapporto è sempre di una tesa diplomazia, strettamente collegata al tema dei cordoni della borsa, soprattutto da quando, dal 2019, a tenerli in mano a Sport e salute Spa, i cui vertici sono di emanazione governativa.