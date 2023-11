La Coppa Davis, Sinner e la maglietta rossa di Panatta

Finalmente l’Italia torna a vincere la coppa Davis. Merito di Matteo Arnaldi che si è imposto su Alexei Popyrin con tre match sofferti e di Jannik Sinner che batte De Minaur in due. L’ultima volta era stata 47 anni fa. Il team italiano, composto da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli con il capitano Nicola Pietrangeli era volato fino in Cile, nel 1976, per afferrare il trofeo. Il Paese latinoamericano era sotto la dittatura di Pinochet e la politica chiedeva di boicottare la finale al grido di "non si giocano volè con il boia Pinochet". Chi era ragazzino allora ricorda la grande disputa prima che la squadra azzurra si imbarcasse verso la vittoria. E soprattutto quella maglietta rossa che Adriano Panatta, allora schierato a sinistra, indossò per protestare contro la dittatura chiedendo anche al suo compagno di doppio, Bertolucci, di fare altrettanto Soltanto nel set finale i due rivestirono di nuovo i colori azzurri. Questa volta, invece, si è parlato solo di sport, di grande sport. E gli italiani, trascinati dall’altoatesino, con la guida del capitano Filippo Volandri, supportati da fuori da Matteo Berrettini infortunato, e con il contributo in doppio di Lorenzo Sonego e di Lorenzo Musetti e Simone Bolelli hanno riportato il sorriso sugli spalti tricolore.