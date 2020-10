Coprifuoco, da dove deriva questa parola e cosa accadrà da stasera

È una parola da lessico di guerra. Coprifuoco. La Treccani indica anche il significato scherzoso: “non vengo al pub, mia madre ha messo il coprifuoco”, usato nel gergo giovanile per indicare l'orario di rientro a casa, in genere imposto dai genitori ai figli. La parola è coniata sul modello del francese couvre-feu, dove peraltro questa misura a causa della pandemia è già in vigore dallo scorso weekend e scatta alle 21 di sera fino alle 6 del mattino, e deriva dal Medioevo quando, al fine di prevenire gli incendi, veniva imposto di coprire con la cenere e quindi spegnere ogni fuoco, lume o lanterna durante le ore notturne. In tal modo si tentava di ridurre i rischi d’incendi accidentali che, durante la notte, avevano maggiori probabilità di propagarsi e di causare ingenti danni. Per estensione, il coprifuoco è diventato un divieto straordinario di uscire durante le ore serali e notturne imposto dall’autorità per motivi di ordine pubblico o in situazioni di emergenza. Durante le guerre, nel caso si rischino bombardamenti aerei, durante il coprifuoco è vietato di accendere una qualsiasi luce, in modo da rendere più difficile identificare la posizione di un centro abitato che le truppe nemiche potrebbero individuare e distruggere.

Sui social, in questi giorni, circola un avviso del 1943 in cui il «Comando di Presidio» di varie località italiane «ha stabilito», si legge, «per il coprifuoco e la chiusura dei pubblici esercizi il seguente orario: coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5,30. Chiusura di tutti i locali pubblici come trattorie, caffè, bar, cinematografi alle ore 21,30. Tale orario ha inizio con il giorno 12 novembre 1943». L’ultima volta che c’è stato il coprifuoco notturno in Italia risale proprio a quell’anno dove in Italia c’era la guerra civile tra quel che restava delle truppe naziste e i partigiani. Le cronache del 26 luglio 1943, all’indomani della caduta del Fascismo, riportano questo annuncio: «Il ministro Badoglio succeduto a Mussolini ha indetto per l’Italia lo stato d’assedio con la legge del coprifuoco. In tutte le città viene creato il Commissariato Militare». Tutti, dalle 20 di sera alle 6 del mattino dovevano restare chiusi in casa, pena l’arresto.

Il periodo storico è quello che va dal 25 luglio all’8 settembre 1943, data in cui viene firmato l’armistizio con gli Alleati. In quei quarantacinque giorni in cui mutò il corso della storia, con la fine della guerra ancora di là da venire, il coprifuoco venne più volte modificato: il 1° agosto 1943 è posticipato alle ore 22.30 e dura fino alle 5 del mattino mentre il giorno 20 è ridotto dalle ore 22.30 alle 4 del mattino. Resterà in vigore fino al 1944. Era proibito ovviamente circolare a piedi, in bicicletta e con qualunque mezzo motorizzato ai cittadini sprovvisti di lasciapassare. Potevano circolare sacerdoti, medici e levatrici nell'esercizio delle loro funzioni. I pubblici esercizi di ogni categoria, i teatri di varietà, i cinematografi (come si chiamavano all’epoca), i locali sportivi e similari erano chiusi. Erano vietate le riunioni pubbliche con più di tre persone, le manifestazioni, le adunate, le conferenze e simili. Era vietata la vendita di armi e munizioni. Vietate anche le segnalazioni ottiche o luminose. Considerati decaduti tutti i permessi di porto d'armi concessi in precedenza. Le finestre di tutti gli edifici dovevano avere le persiane chiuse. Le sentinelle, poste nei punti strategici delle città, e le ronde di soldati vigilavano affinché i divieti fossero rispettati. Per tutti c’era l'obbligo di fermarsi in caso di "Chi va là?" e di ubbidire ai successivi ordini: «Quando questo grido è lanciato, il cittadino deve immediatamente fermarsi, rispondendo a voce alta e attendere che la pattuglia si avvicini o che la sentinella gli dia l'ordine di avanzare. Subito egli deve presentare il lasciapassare unitamente a documenti personali di identità».