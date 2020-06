Il Papa istituisce un Fondo per i lavoratori colpiti dalla pandemia: «Tutelare la dignità del lavoro»

Da tempo papa Francesco mette in guardia dalle ricadute sociali della pandemia. Per questo, qualche tempo fa, ha istituito una commissione per il dopo Covid-19 affidandola, per il coordinamento, al Dicastero per lo Sviluppo Umano integrale presieduto dal cardinale Peter Turkson. Stavolta il suo sguardo è per la diocesi di Roma nella quale, afferma, «vediamo che tanta gente sta chiedendo aiuto, e sembra che “i cinque pani e i due pesci” non siano sufficienti». Nasce da questa constatazione il nuovo gesto concreto del Pontefice, comunicato in una lettera inviata al suo cardinale vicario, Angelo De Donatis.

Si tratta dell'istituzione del Fondo “Gesù Divino Lavoratore”, con un primo milione di euro versato alla Caritas diocesana, che vuole «richiamare», scrive Bergoglio, «la dignità del lavoro» per quella «grande schiera dei lavoratori giornalieri e occasionali», quelli «con contratti a termine non rinnovati, quelli pagati a ore» e con un pensiero, Francesco li elenca esplicitamente, «agli stagisti, ai lavoratori domestici, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi, specialmente quelli dei settori più colpiti e del loro indotto». Fra loro, constata, «molti sono padri e madri di famiglia che faticosamente lottano per poter apparecchiare la tavola per i figli e garantire ad essi il minimo necessario».

Il Fondo, che sarà presentato ai media venerdì prossimo alle 11, nella Sala Cardinale Ugo Poletti del Palazzo Lateranense, vuole essere un primo passo per un’alleanza trasversale per la Città e i bisogni dei più fragili: «Mi piace pensare», è l’auspicio del Papa, «che possa diventare l'occasione di una vera e propria alleanza per Roma in cui ognuno, per la sua parte, si senta protagonista della rinascita della nostra comunità dopo la crisi».

Francesco riconosce «il gran numero di persone che in questi giorni si è rimboccato le maniche per aiutare e sostenere i deboli», sottolinea «l'aumento delle donazioni» per chi assiste malati e poveri e in generale tutte quelle «manifestazioni che hanno visto i romani affacciarsi alle finestre e ai balconi per applaudire i medici e gli operatori sanitari, cantare e suonare, creando comunità e rompendo la solitudine che insidia il cuore di molti di noi». Esempi non di un’emozione passeggera, ma di gente che vuole agire «per il bene comune».