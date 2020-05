«Nei giorni più duri ho chiamato Maria come fa un bimbo con la sua mamma»

Francesco Gnagni

Monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, è stato colpito dal Covid-19 e venerdì 7 marzo è stato ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Cremona. Ora è guarito, e dopo 10 giorni di ospedale è tornato nel Palazzo vescovile per trascorrere la quarantena. Per la sua comunità continua a rivolgersi alla Vergine. Al termine della solenne veglia dell’Annunciazione, celebrata come ogni anno il 24 marzo scorso al Santuario di Caravaggio, Napolioni ha invocato l'intercessione della Madonna di Caravaggio. Lo ha fatto attraverso un messaggio registrato e con una supplica finale scritta da lui personalmente, in cui ha affidato tutta la Chiesa cremonese a Santa Maria del Fonte, che ne è patrona insieme a sant’Omobono. Una celebrazione, dopo la recita del Rosario, presieduta dal rettore del Santuario, monsignor Amedeo Ferrari a porte chiuse, per via delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Ma eccoci a tu per tu col vescovo per parlare della protezione materna della Vergine in questa emergenza.

Eccellenza, grazie al cielo ha superato questo momento difficile. Innanzitutto, come sta?

«Molto meglio, grazie alla tempestività del ricovero e delle cure, all’assenza di complicazioni durante la degenza, al sostegno umano e spirituale della grande comunità ecclesiale, diocesana e non solo, in cui il Signore ha incastonato la mia piccola vita. Attendo ora i necessari controlli, per capire come riprendere il ministero».

Al Santuario di Caravaggio ha dedicato personalmente una preghiera di affidamento alla Madonna. Come la Vergine l’ha aiutata in questi giorni delicati?

«Come un bambino, nella difficoltà e nel dolore, chiama spontaneamente “Mamma, mamma mia!”, così ho avvertito e cercato costantemente la mia piccola mamma (defunta da 17 anni) e più ancora la grande Mamma di Gesù e Madre nostra, che con potenza e fedeltà custodisce il mondo, i figli di Dio, le loro pene e speranze. E il Rosario, più o meno lucido o confuso a seconda delle condizioni di salute e dell’orario del giorno, è fiorito spontaneo, come sottofondo costante di affidamento e di intercessione».

La Lombardia è una delle zone più colpite in assoluto da questa pandemia. Qual è il valore in questi giorni dell’affidamento dei lombardi, dell’Italia e di tanti paesi del mondo intero, a Maria, rifugio dei cristiani e consolatrice degli afflitti?

«In questi quattro anni di ministero in Lombardia ho imparato a conoscere e stimare la fede genuina e la devozione profonda di tanti a Maria. La diocesi di Cremona custodisce l’importante santuario di Caravaggio, meta di pellegrinaggi comunitari e personali assai frequenti e sentiti. Lì si va al fonte, lì si ritorna alla sorgente della vita, della pace, dell’amore. E i sacramenti della Chiesa ne diventano mediazione sicura ed efficace. Credo che nessuno, neppure in questi giorni, abbia dubitato della vicinanza di Maria, l’Addolorata che raccoglie il Figlio Gesù e in Lui anche tutti noi. E che in ogni lingua e cultura, la coralità dell’invocazione a Lei, Salute degli infermi, stia dando forza di resistere e fiducia nel futuro».