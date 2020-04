Lumino.blog, la risposta del cuore a quegli addii strazianti

È nato il 23 marzo scorso, in piena emergenza coronavirus, il portale “Lumino.blog”, un interessante spazio virtuale dedicato alla commemorazione di chi, in questo tempo di quarantena, ci ha lasciati senza la possibilità di un ultimo saluto. Una forma di congedo nata dall’idea e dalla collaborazione di quattro ragazzi lombardi, tre studenti universitari e un giovane lavoratore, che si ispira alla comune pratica, oggi evidentemente impossibile, di accendere delle candele in chiesa per esprimere un voto, un ricordo, una preghiera. Quel lumino virtuale vuole essere una piccola luce che si accende per chi non c’è più. Abbiamo intervistato Francesca Penna, originaria di Lecco e studentessa di psicologia all’Università Cattolica di Milano, una delle ideatrici del progetto.

Com’è nato Lumino.blog?

«Quando è uscito il Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020, che stabiliva la sospensione dei funerali nell’allora zona arancione, in cui vivo, mi sono interrogata. Per quanto comprensibile dal punto di vista sanitario, questa scelta avrebbe avuto una portata immane dal punto di vista umano. Come si può stare oggi di fronte al dolore e allo smarrimento di aver perso un caro? Come affrontare un lutto da soli, chiusi nella propria casa, senza neanche il conforto di un rito funebre per affidare al Signore chi è mancato? Che conseguenze avrà questa situazione? Erano tutte domande che fluivano in me con grande forza».

E da queste domande è venuto fuori Lumino.blog…

«Sì. Parlando con tre miei amici di Milano, Giorgio, Edoardo e Lorenzo, ho scoperto che queste domande non me le stavo ponendo solo io, e così è nato il nostro progetto. Lumino.blog è un portale online dedicato a tutte le persone impegnate in mille modi nella guerra contro il virus. Abbiamo voluto esprimere vicinanza e affetto per i caduti, per i loro familiari e per coloro che rischiano la loro vita per salvare quella degli altri, a partire dal personale sanitario, senza dimenticare chi offre altri servizi essenziali».